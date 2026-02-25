Αυξάνονται τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε νεότερες ηλικίες – Εσπερίδα στα Χανιά

Αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε μικρότερες ηλικίες (νέους ενήλικες) παρατηρείται τα τελευταία χρόνια με τα αίτια να αποδίδονται στη διατροφή και στη γενικότερη στάση ζωής.

Αυτό επισημάνθηκε στο περιθώριο της εσπερίδας με θέμα: «Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Την εσπερίδα συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς Καθηγητών και Φίλων «Πολυδράση» με θέμα: «Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση».

Μίλησαν ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Διακάκης, ο επιμελητής της Καρδιολογικής Κλινικής, Θοδωρής Σινάνης, ο πνευμολόγος – φυματιολόγος, Ελένη Μιχελάκη και η παθολόγος – διαβητολόγος, Αργυρώ Γκόγκου.

Τον συντονισμό είχε η φιλόλογος, Γιούλα Κανιτσάκη.

Η κα Γκόγκου αναφέρθηκε στο ρόλο του σακχαρώδη διαβήτη στα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οπως μας είπε η ίδια, τον διαβήτη «παλιότερα τον λέγαμε ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου, δηλαδή ισοδύναμο με έμφραγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σχετίζεται πάρα πολύ».

Η ίδια σημείωσε ότι τα ποσοστά των ανθρώπων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, « δυστυχώς αυξάνονται και στην Κρήτη, εμείς δεν υπολειπόμαστε από τον υπόλοιπο κόσμο. Το ’21 έχει καταγραφεί ποσοστό 9,6% επί των ενηλίκων στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι αυτό το ποσοστό σίγουρα έχει ξεπεράσει το 10%».

Η κα Μιχελάκη αναφέρθηκε στη συμβολή του πνευμονολόγου στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Οπως σημείωσε, «είναι πολύ σημαντική η συμβολή του γιατί δύο από τους πιο βασικούς κύριους παράγοντες έχουν να κάνουν με την ειδικότητά μας: Το ένα είναι το κάπνισμα και το άλλο είναι το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο».

Η ίδια πρόσθεσε ότι όσον αφορά ειδικά τις άπνοιες το ποσοστό στην κοινότητα έχει μία διακύμανση και αυτό οφείλεται γιατί πάρα πολύς κόσμος νοσεί χωρίς να το γνωρίζει και επομένως (το ποσοστό) παραμένει αδιάγνωστο και χωρίς να καταγράφεται.

Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» ο κ. Διακάκης σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι,τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και σε πιο νέες ηλικίες η εμφάνιση της καρδιαγγειακής νόσου «και αυτό είναι θέμα διατροφής ενδεχομένως και θέμα στάσης ζωής».

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν η περιφερειακή σύμβουλος, Σοφία Μαλανδράκη, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας, εκπρόσωπος του βουλευτή Αλ. Μαρκογιαννάκη, κ.α..