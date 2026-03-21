Αυξάνονται τα αποθέματα νερού στον Αποσελέμη – Άνοδος στάθμης και στη Λίμνη Κουρνά

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες ώρες συνεχίζεται η εισροή ποσοτήτων νερού στο Φράγμα Αποσελέμη, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των αποθεμάτων του ταμιευτήρα.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία, η χωρητικότητα του φράγματος το πρωί του Σαββάτου 21/03/2026 ανήλθε σε 2,4 εκ. κυβικά μέτρα, έναντι 1,8 εκ. κυβικών μέτρων την προηγούμενη ημέρα την ίδια ώρα, καταγράφοντας αύξηση 600.000 κυβικών μέτρων (περίπου).

Την ίδια στιγμή, αυξητική τάση καταγράφεται και στη στάθμη της Λίμνη Κουρνά στα Χανιά, η οποία διαμορφώνεται πλέον στα 4.07 μέτρα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πορεία των εισροών, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των υποδομών του.