Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, 2025
Οικονομία

Αυξάνεται παγκοσμίως η ζήτηση για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές γνωρίζει σε παγκόσμια κλίμακα αύξηση της ζήτησης υψηλότερη από αυτή από ορυκτά καύσιμα, παρά την αλλαγή της πολιτικής των ΗΠΑ, αναφέρει σε έκθεση την οποία δίνει στη δημοσιότητα σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), σύμφωνα με το διάμεσο σενάριο του οποίου η ζήτηση πετρελαίου δεν αποκλείεται να έχει «σταθεροποιηθεί περί το 2030».

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με βασικό κινητήρα τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, σημειώνουν «αύξηση ταχύτερη από οποιαδήποτε άλλη μείζονα πηγή ενέργειας, βάσει όλων των σεναρίων» που εξετάστηκαν από τον ΔΟΕ στην ετήσια έκθεσή του για τις παγκόσμιες ενεργειακές προοπτικές (WEO 2025).

Στην έκθεση αυτή, που γενικά αναμένεται και παρακολουθείται στενά από όσους λαμβάνουν αποφάσεις, ο ΔΟΕ παρουσιάζει τρία σενάρια για το μέλλον της ενέργειας στον κόσμο: το πρώτο βασίζεται στις τρέχουσες πολιτικές των χωρών, το δεύτερο συμπεριλαμβάνει μέτρα που θεωρητικά θα πρέπει να ληφθούν αν ο κόσμος θέλει να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα, το τρίτο είναι διάμεσο, παίρνει υπόψη μόνο μέτρα που έχουν αναγγελθεί ήδη από κυβερνήσεις.

Κατ’ αυτό, το τρίτο σενάριο, οι ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει ανακοινώσει δραστικές αλλαγές πολιτικής, θα έχουν το 2035 δυναμικότητα από ανανεώσιμες πηγές κατά 35% χαμηλότερες σε σύγκριση με τις προβλέψεις της έκθεσης του 2024. Μολαταύτα, «σε παγκόσμιο επίπεδο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συνεχίσουν την ταχεία επέκτασή τους».

Η Κίνα θα παραμείνει η μεγαλύτερη αγορά – και η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εξοπλισμού – του τομέα, θα προχωρήσει το 45 ως 60% των εγκαταστάσεων τα επόμενα δέκα χρόνια.

Όσον αφορά τα μερίδια, τα σενάρια έχουν μεγάλες διαφορές. Στο διάμεσο σενάριο, η ζήτηση για άνθρακα θα φθάσει στην κορύφωση και το πετρέλαιο θα σταθεροποιηθεί «περί το 2030». Αντίθετα, το αέριο θα συνεχίσει να γνωρίζει αύξηση τα χρόνια του 2030, αντίθετα με όσα αναμένονταν σε προηγούμενες προβλέψεις — και σε αυτή την περίπτωση εξαιτίας της νέας πολιτικής των ΗΠΑ, αλλά και λόγω των χαμηλότερων τιμών.

Κατά το πιο συντηρητικό σενάριο, που βασίζεται αυστηρά στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, γη ζήτηση για άνθρακα θα αρχίσει να υποχωρεί πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας, όμως αυτή για πετρέλαιο και αέριο θα συνεχίσει να αυξάνεται ως το 2050.

