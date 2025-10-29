menu
Διεθνή

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στη Γερμανία

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Στα 13,90 ευρώ/ώρα θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στην Γερμανία από την 1η Ιανουαρίου 2026 και στα 14,60 έναν χρόνο αργότερα, αποφάσισε νωρίτερα σήμερα το υπουργικό συμβούλιο. Πρόκειται για την σημαντικότερη αύξηση των τελευταίων 10 ετών, από την εισαγωγή του κατώτατου μισθού στη χώρα.

Η απόφαση βασίζεται στην εισήγηση της Επιτροπής Κατώτατου Μισθού, στην οποία εκπροσωπούνται εργοδότες και εργαζόμενοι και προβλέπει αύξηση σε δύο φάσεις. Ο τρέχων κατώτατος μισθός ανέρχεται σε 12,82 ευρώ/ώρα. Για την εφαρμογή της απόφασης δεν απαιτείται η έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (DGB), από την αύξηση αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 6,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι, ειδικά γυναίκες και εργαζόμενοι στην πρώην ανατολική Γερμανία. Για «ιστορία επιτυχίας για εκατομμύρια εργατικούς ανθρώπους» έκανε λόγο η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) και τόνισε ότι η αύξηση θα αποφέρει σημαντικά μεγαλύτερες αποδοχές, επιτρέποντας παράλληλα στις επιχειρήσεις «να κατανείμουν υπεύθυνα» το αυξανόμενο κόστος σε διάστημα δύο ετών. Η κυβέρνηση υπολογίζει το επιπλέον μισθολογικό κόστος σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια για το 2025 και σε 3,4 δισεκατομμύρια για το 2026.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

