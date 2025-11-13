menu
Οικονομία

Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το «Εξοικονομώ 2025»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σε υπερδιπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος “Εξοικονομώ 2025” από 434.000.000 εκατ. ευρώ σε 924.269.064 εκατ. ευρώ προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου όπως αναφέρει να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση για το πρόγραμμα στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις. Η νέα απόφαση δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, διευρύνοντας το όφελος για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά. Επίσης, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταφέρει τη διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) εντός 30 ημερών μετά την υπαγωγή της αίτησης και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως τις 31 Μαΐου 2026.

«Το “Εξοικονομώ 2025” αποτελεί κομβικό εργαλείο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, που προωθεί την αποδοτική χρήση ενέργειας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική ισορροπία», αναφέρει το ΥΠΕΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2131513745 Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.). Ο Οδηγός του Προγράμματος, οι τροποποιήσεις, τα εγχειρίδια χρήσης (user manuals) της πλατφόρμας και οι Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα:

https://exoikonomo2025.gov.gr.

 

