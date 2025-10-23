menu
23.4 C
Chania
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

Αυξάνεται η ασφάλιση οχημάτων με κάλυψη για τους κινδύνους δασικής πυρκαγιάς και πλημμύρας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Αυξάνεται η ασφάλιση των οχημάτων με κάλυψη φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και, σύμφωνα με τα στοιχεία, ανήλθε στο 36,3% στο τέλος Αυγούστου, από 27,5% τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται από την ΕΑΕΕ ότι, από την 1η Ιουνίου 2025, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατέστη υποχρεωτική η ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών και συγκεκριμένα για τους κινδύνους της δασικής πυρκαγιάς και της πλημμύρας.

Προκειμένου να αποτυπωθεί το ποσοστό υιοθέτησης του μέτρου, η ένωση πραγματοποίησε έρευνα για την εξέλιξη του πλήθους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων με κάλυψη φυσικών φαινομένων.

Για την έρευνα ελήφθησαν στοιχεία από 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων αυτοκινήτων.

Από την εικόνα του χαρτοφυλακίου σε ισχύ, των ανωτέρω επιχειρήσεων, το ποσοστό επί του συνόλου των συμβολαίων που διαθέτει την κάλυψη των φυσικών φαινομένων, εξελίσσεται ως εξής:

1 Ιουνίου 2025: 27,5%

1 Ιουλίου 2025: 29,6%

1 Αυγούστου 2025: 33,4%

31 Αυγούστου 2925: 36,3%.

Η ΕΑΕΕ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη και να ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum