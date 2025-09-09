Αυτοψία στις εργασίες στο κολυμβητήριο της Νέας Χώρας (φωτ.)

Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί το κολυμβητήριο στη Νέα Χώρα. Οι εργασίες ανακαίνισης έχουν ήδη ξεκινήσει και προχωρούν κανονικά.
Αυτοψία πραγματοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ Αρης Παπαδογιάννης ο οποίος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού για το έργο. Επίσης το εργοτάξιο επισκέφτηκαν οι πρόεδροι του ΝΟΧ Γιάννης Χίνος και του ΕΑΚ Σοφία Τσισμενάκη.
Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί το κολυμβητήριο στη Νέα Χώρα. Οι εργασίες ανακαίνισης έχουν ήδη ξεκινήσει και προχωρούν κανονικά.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.