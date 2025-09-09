Αυτοψία στις εργασίες στο κολυμβητήριο της Νέας Χώρας (φωτ.)

1 από 3

Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί το κολυμβητήριο στη Νέα Χώρα. Οι εργασίες ανακαίνισης έχουν ήδη ξεκινήσει και προχωρούν κανονικά.

Αυτοψία πραγματοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ Αρης Παπαδογιάννης ο οποίος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού για το έργο. Επίσης το εργοτάξιο επισκέφτηκαν οι πρόεδροι του ΝΟΧ Γιάννης Χίνος και του ΕΑΚ Σοφία Τσισμενάκη.