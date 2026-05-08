Αυτοψία σε λιμενικά έργα στην Αγ. Ρουμέλη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Επίσκεψη στελεχών, επιτελικών δομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αγία Ρουμέλη Σφακίων ώστε να γίνει αυτοψία σχετικά με την ολοκλήρωση των λιμενικών έργων στην περιοχή.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σφακίων «τα έργα πραγματοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικοτητας (Δράση ID 16975) με υπουργείο ευθύνης, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικης Πολιτικής ενώ υλοποιήθηκαν από το Λιμενικό Ταμείο νομού Χανίων, το οποίο υπάγεται στο ΥΝΑΝΠ.
Τα στελέχη του Υπουργείου και συγκεκριμένα, Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικης Πολιτικής Αθηνά Φωκά και ο Τεχνικός Σύμβουλος του υπουργείου Παναγιώτης Μπουντούρης, συνόδευσαν ο Δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός με τον Αντιδήμαρχο Βαρδή Γυπαράκη.
Στο κλιμάκιο συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου ν. Χανίων Δημήτρης Βιριράκης, τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Λιμενικού Ταμείου Αρτεμισία Σκουμπάκη και Αντώνιος Πρώιμος.
Για την ανάγκη σύγχρονων λιμενικών έργων στα Σφακιά έκανε λόγο ο Δήμαρχος Σφακίων τονίζοντας πως, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για την οικονομική και κοινωνική επιβίωση της ευρύτερης περιοχής. ”Λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας, της απομόνωσης της νότιας πλευράς του Δήμου μας, τα λιμενικά έργα δεν αφορούν μόνο σε υποδομές αλλά αποτελούν, όπως και το λιμάνι, πνεύμονα λειτουργίας της περιοχής και σύνδεσης της”.
​Όπως εξήγησε ο κ. Ζερβός, οι άξονες που κινείται η δημοτική αρχή Σφακίων είναι: “Η ασφάλεια και προστασία από τις καιρικές συνθήκες, η προστασία των σκαφών με την ασφαλή πρόσδεση τους, καθώς και η ασφαλής διαχείριση τόσο της τουριστικής ανάπτυξης με τις ροές τουριστών, επισκεπτών, όσο όμως και το πολύ σημαντικό ζήτημα της σύνδεσης με τη Γαύδο που έχει ανάγκη την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας”.
Ο κ. Ζερβός ευχαρίστησε τα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Ταμείου ν. Χανίων για τη συνεργασία, η οποία όπως είπε: “Λειτουργεί εποικοδομητικά σε ότι αφορά την αίσθηση ασφάλειας στους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης Σφακίων”.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Βιριράκης ανέφερε πως: “Τα λιμενικά έργα στα Σφακιά δεν είναι ζήτημα πολυτέλειας, αλλά ζήτημα ασφάλειας και ισόρροπης ανάπτυξης, σε μία περιοχή που σέβεται το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και την ιστορικότητα του τόπου. Ως Λιμενικό Ταμείο θα είμαστε πάντα δίπλα στον Δήμο Σφακίων, εξετάζοντας προτάσεις και συμμετέχοντας με έργα όπου είναι αναγκαία για την πρόοδο του τόπου”»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

