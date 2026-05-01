Αυτονομία χίλια χιλιόμετρα για το νέo BYD

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το νέο Aττο2 DM-i αξιοποιεί την τεχνολογία Super Hybrid DM-i της BYD, η οποία επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί κυρίως ως ηλεκτρικό όχημα, ενώ ο αποδοτικός βενζινοκινητήρας λειτουργεί υποστηρικτικά για την παραγωγή ενέργειας και παροχή κίνησης στους τροχούς όταν απαιτείται. Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση στο πάτημα του γκαζιού, ομαλή λειτουργία και υψηλή αποδοτικότητα, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με την πρακτικότητα ενός υβριδικού συστήματος.

Σύμφωνα με την παρουσία του μοντέλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αυτοκίνητο βασίζεται σε καινοτόμες λύσεις όπως η Blade Battery, ο ειδικά εξελιγμένος ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης Xiaoyun 1,5 λίτρων και ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας που βελτιστοποιεί τη συνεργασία κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά το μοντέλο προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 90 χιλιόμετρα, σταθμισμένη κατανάλωση μόλις 1,8 λτ/100χλμ, εκπομπές ρύπων CO2 κάτω από τα 50γρ/χλμ και συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 χιλιόμετρα.

Το εσωτερικό του συνδυάζει πρακτικότητα, ευρυχωρία και σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει οθόνη αφής 12,8 ιντσών για το σύστημα infotainment με Google built-in λογισμικό. Το σύστημα πολυμέσων διαθέτει το πιο πρόσφατο λογισμικό της BYD και έναν εξελιγμένο φωνητικό βοηθό με τεχνολογία Generative AI που ενεργοποιείται με την εντολή «Hi BYD», επιτρέποντας φυσική αλληλεπίδραση με το όχημα.

Το επίπεδο δάπεδο εξασφαλίζει άνεση για τους επιβάτες του πίσω καθίσματος, ενώ ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 425 λίτρα, που μπορούν να αυξηθούν έως τα 1.335 λίτρα

Η έκδοση Active έχει συνδυαστική ισχύ 166 ίππους, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 40 χλμ και συνολική αυτονομία έως 930 χλμ με τιμή 26.990 ευρώ, ενώ η έκδοση Boostμε συνδυαστική ισχύς 212 ίππους διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18 kWh, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 90χλμ και συνολική αυτονομία έως 1.000 χλμ με τιμή 29.990 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η έκδοση Boost έχει απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο χρήσης, καθώς οι εκπεμπόμενοι ρύποι είναι 41 γρ. CO2/χλμ.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

