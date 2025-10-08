Αυτοδυναµίες

Οι ηγέτες σε κάθε χώρα αναδεικνύονται µέσα από τις επικρατούσες συνθήκες, που διαµορφώνονται κάτω από περιστάσεις κοινωνικοοικονοµικών συγκυριών. Στη χώρα µας υπάρχει πρόβληµα πολιτικής κρίσης, το οποίο προέρχεται από βαθύτερα αίτια της οικονοµίας.

Λέγεται ότι η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος είναι προβληµατική και προϊόν όχι οραµατιστών, αλλά «διαχειριστών», µη ικανών να κάνουν την υπέρβαση. Όσο θα συµβαίνει τούτο, τόσο τη χώρα θα τη διοικούν παρηκµασµένα κόµµατα, που θα διεκδικούν µε θορυβώδη εµφάνιση την ψήφο των απελπισµένων, οπότε θα περιµένουµε αναµόρφωση της πολιτικής ηγεσίας, µήπως βγούµε απ’ το τέλµα .

Είπε ο πρόεδρος της N∆ «OXI» σε πρόωρες εκλογές, σε τροποποίηση του εκλογικού συστήµατος και σε «αλλαγή του κυβερνήτη του πλοίου ἐν πλῷ». Να δούµε πόσο θα τηρηθούν τα «όχι» και δεν γίνει «κυβίστηση». Αυτές οι προοπτικές κατασκευάστηκαν µέσα στο Μαξίµου, ίσως από δηµοσιολόγους. ∆εν µπορεί να έγιναν εν αγνοία του κ. Μητσοτάκη, αν παραδεχθούµε, ότι ο έλεγχος και η προπαγάνδα, που ασκεί ο ίδιος και οι συνεργάτες του είναι µηχανισµός του συστήµατος. Όµως, έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί τα ποσοστά των κοµµάτων, η αυτοδυναµία είναι όνειρο. Μόνο αν αλλάξει το όριο εισόδου στη Βουλή από 36,5 % και αυξηθεί το «µπόνους» στο πρώτο κόµµα, τότε µπορεί µε 29% να προκύψει αυτοδυναµία.

Στον στενό κύκλο, που περιβάλλει τον πρωθυπουργό, φοβούνται µέλη του, ότι αν αποµακρυνθούν ή θα εξαφανιστούν το λιγότερο απ’ την πολιτική σκηνή, ή στη χειρότερη εκδοχή θα έχουν προβλήµατα µε τη δικαιοσύνη, λόγω της µη ενάρετης διαδροµής τους στις θέσεις τους. Και για τον κ. Μητσοτάκη, που πιστεύει στις αυτοδύναµες κυβερνήσεις, ίσως αναγκαστεί, παρά την αντίθεση του, προσφάτως, σε προηγούµενες δηλώσεις του, να αποφασίσει ν’ αλλάξει τον εκλογικό νόµο, να κάνει εν συνεχεία πρόωρες εκλογές, για να προκύψει αυτοδυναµία, αντί να αναγκαστεί σε κυβέρνηση συνεργασίας µε τον ίδιο ή µε άλλον αρχηγό από το ισχυρότερο κόµµα της Ν.∆.

Στη δικαιοδοσία του είναι ν’ αποφασίσει. Θα δούµε!