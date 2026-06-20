Αυτοδιοίκηση: Ανάγκη για νέο θεσμικό πλαίσιο – Αναφορές σε συνάντηση Σημανδηράκη με πρόεδρο ΠΕΔ

Επιτακτική είναι η ανάγκη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό επισημάνθηκε σε συνάντηση του δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνης, Γιώργη Μαρινάκη, στο δημαρχείο Χανίων. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει της ψήφισης του νέου Δημοτικού Κώδικα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, «αμφότεροι συμφώνησαν ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται σήμερα να λειτουργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και τη στόχευση του νέου θεσμικού πλαισίου, με έμφαση στη θεσμική και οικονομική θωράκιση των Δήμων, στην εξασφάλιση επαρκών πόρων και στην ενίσχυση της διοικητικής τους αυτοτέλειας και λειτουργικότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, στην αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και στην ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι δύο Δήμαρχοι συμφώνησαν στην ανάγκη συντονισμού των Δήμων της Κρήτης, ώστε οι θέσεις της αυτοδιοίκησης του νησιού να εκφραστούν με ενιαία και τεκμηριωμένη φωνή κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης».