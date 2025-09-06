menu
29 C
Chania
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήWEB T.V.
Διεθνή

Αυστραλία: Τα τελευταία λόγια του ομογενή πριν την επίθεση του καρχαρία (βίντεο)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σοκ και βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ η είδηση του θανάτου του 57χρονου Μερκούρη Ψυλλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία.

Οπως μεταδίδει το skai.gr, ο ομογενής σέρφερ βρισκόταν με φίλους του ανάμεσα στις παραλίες Dee Why και Long Reef, όταν δέχτηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία. Παρά την προσπάθεια των υπόλοιπων σέρφερ να τον βγάλουν από το νερό και να του προσφέρουν βοήθεια, υπέκυψε στα βαριά τραύματά του, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε υποστεί ακρωτηριασμό στα πόδια και αιμορραγούσε πολύ.

«Ήταν από τους μεγαλύτερους καρχαρίες που έχω δει»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο καρχαρίας ήταν «ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ», εκτιμώντας το μήκος του στα έξι μέτρα. «Υπήρχε ένας άντρας μέσα στο νερό που φώναζε “Δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις” και είδα το πτερύγιο και την ουρά του καρχαρία να βγαίνουν από το νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επιθεωρητής Τζον Ντάνκαν μίλησε για μια «τεράστια τραγωδία», επισημαίνοντας ότι τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια, ενώ τόνισε ότι η απώλεια είναι ακόμη πιο οδυνηρή ενόψει της Ημέρας του Πατέρα. Όπως είπε, ο 57χρονος είχε χάσει «πολλά μέλη του σώματός του», ενώ δύο κομμάτια από τη σανίδα του ανασύρθηκαν και εξετάζονται.

Παντρεμένος, με ανήλικη κόρη

Ο Μερκούρης Ψυλλάκης αφήνει πίσω τη σύζυγό του, την ανήλικη κόρη του και τον δίδυμο αδερφό του, Μάικ, που δραστηριοποιείται στον χώρο του σέρφινγκ. Η οικογένεια, ιδιαίτερα γνωστή στην περιοχή του Dee Why, έχει βυθιστεί στη θλίψη.

«Όλοι γνωρίζουν την οικογένεια Ψυλλάκη, είναι πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινότητας», ανέφερε κάτοικος.

Οι αρχές έχουν κλείσει την παραλία και διεξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν το είδος του καρχαρία που προκάλεσε το θανατηφόρο περιστατικό.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum