menu
16.4 C
Chania
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ – Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κύμα καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ πλήττει το νοτιανατολικό τμήμα της Αυστραλίας για πέμπτη συνεχή ημέρα σήμερα, τροφοδοτώντας πυρκαγιές και δημιουργώντας προβλήματα στο ενεργειακό δίκτυο, αφήνοντας χιλιάδες ακίνητα χωρίς ρεύμα.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που καταγράφεται στη Βικτόρια, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, μετά από το «Μαύρο Σάββατο» του 2009, όταν πυρκαγιές στοίχισαν τη ζωή σε 173 ανθρώπους, και δεν αναμένεται να υποχωρήσει πριν από το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις αρχές.

«Είμαστε τώρα στην πέμπτη ημέρα ενός σοβαρού προς έντονου κύματος καύσωνα εδώ στη Βικτόρια και αρχίζουμε να βλέπουμε κάποιον από αυτόν τον αντίκτυπο», δήλωσε ο Επίτροπος Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων στη Βικτόρια Τιμ Γουέιμπους.

«Συνεχίζει να ισχύει προειδοποίηση για ακραία ζέστη και αναμένουμε να δούμε οκτώ συνεχείς ημέρες καύσωνα με σοβαρή έως ακραία ένταση».

Ο Ντέιβιντ Κροκ, μετεωρολόγος από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας, δήλωσε ότι ο καύσωνας οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και χαρακτήρισε τις θερμοκρασίες «πολύ ασυνήθιστες».

«Η σοβαρότητα αυτού του καύσωνα συγκρίνεται με τον καύσωνα τον Ιανουάριο του 2009 και επίσης και εκείνον τον Ιανουάριο του 1939», δήλωσε ο Κροκ. «Τα στοιχεία δείχνουν μακροπρόθεσμη αύξηση στη συχνότητα και την ένταση του καύσωνα, ιδιαίτερα μετά το 2000 λόγω της κλιματικής αλλαγής».

Ο Κροκ δήλωσε ότι χθες καταρρίφθηκε σειρά από ρεκόρ θερμοκρασιών στη Βικτόρια. «Περίπου 20 σταθμοί, κυρίως στη δυτική Βικτόρια κατέγραψαν ρεκόρ είτε ιστορικά είτε για τον μήνα Ιανουάριο», δήλωσε.

Σε πόλεις στην περιοχή Μαλί οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 48,9 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην πολιτεία.

Ο καύσωνας στη Βικτόρια έχει υποχωρήσει ελαφρά σήμερα, ενώ οι βορειότερες περιοχές στο δυτικό τμήμα της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας και το νοτιοδυτικό τμήμα του Κουίνσλαντ κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από 48 βαθμούς Κελσίου αργά το απόγευμα (τοπική ώρα).

Περίπου 11.000 ακίνητα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στη Βικτόρια, συγκριτικά με 105.000 μία ημέρα νωρίτερα. Οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να κατασβήσουν έξι μεγάλες πυρκαγιές, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανεξέλεγκτες.

Πυρκαγιά στο Καρλάιλ Ρίβερ στην περιοχή Οτγουεϊζ έχει κάψει πάνω από 110.000 στρέμματα και έχει καταστρέψει τουλάχιστον 16 κτίρια.

«Αυτή η πυρκαγιά στο Καρλάιλ Ρίβερ κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει», δήλωσε ο Κρις Χάρντμαν, αρχιπυροσβέστης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών στη Βικτόρια.

Πολλές κοινότητες στην πολιτεία συνεχίζουν να ανακάμπτουν από μεγάλες πυρκαγιές σε εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση στην αρχή του μήνα, που επίσης προκληθήκαν από σοβαρό κύμα καύσωνα. Περισσότερα από 400 σπίτια και 4.000.000 στρέμματα γης έχουν χαθεί μέχρι στιγμής.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum