Αυστραλία: Ένας 39χρονος νεκρός έπειτα από επίθεση καρχαρία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην πολιτεία Κουίνσλαντ, στη βορειοανατολική Αυστραλία, έπειτα από μία επίθεση καρχαρία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, στην τρίτη κατά σειρά θανάσιμη επίθεση αυτού του είδους στη χώρα από τις αρχές της χρονιάς.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά, σύμφωνα με την αστυνομία του Κουίνσλαντ.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων αναγκών κλήθηκαν στην περιοχή, στο Χαλ Ρίβερ Χεντς, λίγο πριν από το μεσημέρι τοπική ώρα, έγινε γνωστό από την αστυνομία. «Ο άνδρας απομακρύνθηκε από το νερό και υπέκυψε στα τραύματά του», διευκρινίζει το δελτίο Τύπου.

Πέθανε επιτόπου, πάνω στη ράμπα επιβίβασης του σκάφους, έγινε γνωστό από την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Queensland Ambulance.

«Ανασύρθηκε από τη θάλασσα από ένα άλλο άτομο που βρισκόταν στην περιοχή μαζί του τη στιγμή της επίθεσης», δήλωσε η επιθεωρήτρια της αστυνομίας του Κουίνσλαντ Ελέιν Μπερνς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. «Το να είσαι αυτόπτης μάρτυρας σε αυτού του είδους το περιστατικό είναι πραγματικά φρικιαστικό».

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό για όλους όσοι ενεπλάκησαν», συμπλήρωσε η ίδια, προτρέποντας τους πολίτες να «συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη φανταστική ακτογραμμή μας επιδεικνύοντας παράλληλα προσοχή στο περιβάλλον της».

Η περιοχή της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση 160 χλμ νότια της πολυσύχναστης τουριστικής πόλης Κερνς, κοντά στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο. Η επίθεση εκτυλίχθηκε μία εβδομάδα έπειτα από μια άλλη φονική επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία.

