Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, 2026
Διεθνή

Αυστραλία: 80χρονος έπεσε θύμα απαγωγής «κατά λάθος»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η αστυνομία της Αυστραλίας απηύθυνε σήμερα «πολύ παράξενη έκκληση»: να αφεθεί ελεύθερος το συντομότερο δυνατόν ογδοντάρης ο οποίος απήχθη, διότι οι απαγωγείς απλούστατα ξεγελάστηκαν, κατ’ αυτή, δεν επρόκειτο για τον στόχο τους.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η αστυνομία ενημερώθηκε την Παρασκευή για την απαγωγή, από τρεις κακοποιούς, του ογδοντάρη Κρις Μπαγκσάριαν, στο σπίτι του στο Νορθ Ράιντ, συνοικία στο βόρειο Σίδνεϊ.

«Είμαι 100% σίγουρος ότι οι απαγωγείς πήραν λάθος άνθρωπο», είπε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Άντριου Μαρκς, αξιωματικός της αστυνομίας, επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης σοβαρών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ABC, ήθελαν να απαγάγουν κάποιον που συνδέεται με εγκληματικό δίκτυο στο δυτικό Σίδνεϊ.

Αλλά ο παππούς που πήραν «δεν έχει καμιά εμπλοκή» στον υπόκοσμο, επέμεινε ο Άντριου Μαρκς.

«Αυτό δεν είναι το είδος της υπόθεσης που κάποιος απαγάγεται στην τύχη. Εδώ, οι απαγωγείς είχαν πρόθεση να πάρουν κάποιον συγκεκριμένο, αλλά έκαναν λάθος», εξήγησε.

Έτσι, αναγνωρίζοντας κι ο ίδιος πόσο «παράξενο» είναι το αίτημά του, παρότρυνε τους κακοποιούς να αφήσουν ελεύθερο τον όμηρο το συντομότερο δυνατό.

Το θύμα φόραγε γκρι πιτζάμα και κόκκινο-πράσινο πουκάμισο φλάνελ όταν απήχθη, διευκρίνισε η αστυνομία, κι έχει ανάγκη για καθημερινή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Βίντεο και φωτογραφίες του κ. Μπαγκσάριαν, τραυματισμένου, κυκλοφορούν σε κύκλους του υποκόσμου του Σίδνεϊ, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Αν και οι συγγενείς του ομήρου είναι ανάστατοι, ο κ. Μαρκς θέλει να φανεί καθησυχαστικός. Παρά το «ανησυχητικό» λάθος των κακοποιών, είπε, οι κάτοικοι που «έχουν ηλικιωμένους γονείς ή παππούδες δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα».

