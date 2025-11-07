menu
21.2 C
Chania
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Αυστηρότεροι κανόνες για τις θεωρήσεις εισόδου των Ρώσων υπηκόων στην ΕΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες για τις θεωρήσεις εισόδου (visa) για Ρώσους υπηκόους «λόγω των αυξημένων κινδύνων για την ασφάλεια, αλλά και λόγω των αυξανόμενων υβριδικών απειλών», όπως δήλωσε ο Μάρκους Λάμερτ, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης και κράτους δικαίου.

Όλες οι αιτήσεις θεώρησης που υποβάλλονται από υπηκόους της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα υπόκεινται σε ενισχυμένες διαδικασίες επαλήθευσης και αυστηρότερους ελέγχους. Από την διαδικασία θα εξαιρούνται οι Ρώσοι υπήκοοι που οι οικογένειές τους ζουν στην ΕΕ, όπως τόνισε ο κ. Λάμερτ. Αυτό σημαίνει ότι οι Ρώσοι υπήκοοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για νέα θεώρηση κάθε φορά που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, αυτό «θα επιτρέπει τον στενό και συχνό έλεγχο των αιτούντων, προκειμένου να μετριαστούν τυχόν κίνδυνοι για την ασφάλεια. Στόχος είναι να μετριαστούν οι απειλές για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια, επιτρέποντας παράλληλα εξαιρέσεις για περιορισμένες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, όπως ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας την ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη και αποτρέποντας την παράκαμψη των κανόνων».

Οι αυστηρότεροι κανόνες για τις θεωρήσεις εισόδου των Ρώσων υπηκόων σχετίζονται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αλλά και αυξημένα περιστατικά σαμποτάζ. Όπως τόνισε η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, «αντιμετωπίζουμε τώρα άνευ προηγουμένου διαταραχές και σαμποτάζ με drones στο έδαφός μας. Έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Θα ισχύουν πλέον αυστηρότεροι κανόνες για τους Ρώσους υπηκόους που ζητούν βίζα για να ταξιδέψουν στην ΕΕ. Το να ταξιδεύει κανείς στην ΕΕ και να κινείται ελεύθερα εντός αυτής είναι προνόμιο και όχι δεδομένο».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum