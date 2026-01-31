menu
17.4 C
Chania
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Διαδρομές

«Αυστηρώς ακατάλληλο»: Αποκριάτικες ιστορίες και μουσικές στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Αποκριάτικες ιστορίες και µουσικές υπό τον τίτλο «Αυστηρώς Ακατάλληλο» θα παρουσιαστούν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00 µ.µ., στον Ρώσικο Στρατώνα.
«Τα Αποκριάτικα δρώµενα και τραγούδια λειτουργούν ως απελευθερωτικά του ανικανοποίητου µε την µύηση στην άγνωστη λειτουργία του ανακαλυπτόµενου σώµατος. Το λαϊκό χιούµορ, οι βωµολοχικές αφηγήσεις, τα υπονοούµενα και τα τραγούδια δηµιουργούν γέλιο και προβληµατισµό στη γεµάτη άγχος καθηµερινότητά µας (…) Οι “άσεµνες αφηγήσεις” στις Απόκριες σχετίζονται µε την αρχαία παράδοση των Βακχικών εθίµων και τον εορτασµό της “αποχής” από το κρέας (καρναβάλι), όπου παλιά η µεταµφίεση και οι εορτές επέτρεπαν την απελευθέρωση από τους κοινωνικούς κανόνες, µε στοιχεία που σήµερα θα θεωρούσαµε “άσεµνα”, όπως φαλλικές ποµπές και ελεύθερη έκφραση, προετοιµάζοντας για την Σαρακοστή», σηµειώνουν οι συντελεστές της εκδήλωσης.
Η παράσταση είναι αυστηρά µόνο για ενήλικες και έχει είσοδο ελεύθερη.
Συµµετέχουν: Το παραδοσιακό σύνολο του Χάρχαλη και αφηγητές.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum