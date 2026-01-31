«Αυστηρώς ακατάλληλο»: Αποκριάτικες ιστορίες και μουσικές στα Χανιά

Αποκριάτικες ιστορίες και µουσικές υπό τον τίτλο «Αυστηρώς Ακατάλληλο» θα παρουσιαστούν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00 µ.µ., στον Ρώσικο Στρατώνα.

«Τα Αποκριάτικα δρώµενα και τραγούδια λειτουργούν ως απελευθερωτικά του ανικανοποίητου µε την µύηση στην άγνωστη λειτουργία του ανακαλυπτόµενου σώµατος. Το λαϊκό χιούµορ, οι βωµολοχικές αφηγήσεις, τα υπονοούµενα και τα τραγούδια δηµιουργούν γέλιο και προβληµατισµό στη γεµάτη άγχος καθηµερινότητά µας (…) Οι “άσεµνες αφηγήσεις” στις Απόκριες σχετίζονται µε την αρχαία παράδοση των Βακχικών εθίµων και τον εορτασµό της “αποχής” από το κρέας (καρναβάλι), όπου παλιά η µεταµφίεση και οι εορτές επέτρεπαν την απελευθέρωση από τους κοινωνικούς κανόνες, µε στοιχεία που σήµερα θα θεωρούσαµε “άσεµνα”, όπως φαλλικές ποµπές και ελεύθερη έκφραση, προετοιµάζοντας για την Σαρακοστή», σηµειώνουν οι συντελεστές της εκδήλωσης.

Η παράσταση είναι αυστηρά µόνο για ενήλικες και έχει είσοδο ελεύθερη.

Συµµετέχουν: Το παραδοσιακό σύνολο του Χάρχαλη και αφηγητές.