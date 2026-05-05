Τρίτη, 5 Μαΐου, 2026
Αυστηρά πρόστιμα και αυτόφωρο για τους εμπρηστές – Τι ανέφερε ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων

Γιώργος Κώνστας
«Φέτος είναι η χρονιά του εμπρηστή! Όπως η τροχαία μείωσε τα ατυχήματα και τις παραβάσεις με αυστηρά πρόστιμα το ίδιο θα κάνουμε και εμείς», αυτό τόνισε ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων κ. Σ. Καλογιαννάκης σε συνέντευξη τύπου που έδωσε το μεσημέρι της Τρίτης για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα μίλησε για «κακή χρονιά για τους εμπρηστές» , σκόπιμους ή από αμέλεια, με άμεσες διαδικασίες , ποινικές κατηγορίες και αυστηρά πρόστιμα.
Πρόσθεσε επίσης πως πέρα από τους εμπρηστές που καίνε για οικονομικά συμφέροντα, υπάρχει θέμα με τις κτηνοτροφικές φωτιές αλλά και τους “παππούδες” που συνηθίζουν να καίνε ακόμα και αυτήν την περίοδο ξερόκλαδα στα χωράφια τους.
Ο κ. Καλογιαννάκης κάλεσε τους πολίτες να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων τους
Παράλληλα, δήλωσε πως υπάρχει επάρκεια εξοπλισμού καθώς με το πρόγραμμα “Αιγίς” όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν σημαντικά.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

