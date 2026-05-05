Αυστηρά πρόστιμα και αυτόφωρο για τους εμπρηστές – Τι ανέφερε ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων

«Φέτος είναι η χρονιά του εμπρηστή! Όπως η τροχαία μείωσε τα ατυχήματα και τις παραβάσεις με αυστηρά πρόστιμα το ίδιο θα κάνουμε και εμείς», αυτό τόνισε ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων κ. Σ. Καλογιαννάκης σε συνέντευξη τύπου που έδωσε το μεσημέρι της Τρίτης για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα μίλησε για «κακή χρονιά για τους εμπρηστές» , σκόπιμους ή από αμέλεια, με άμεσες διαδικασίες , ποινικές κατηγορίες και αυστηρά πρόστιμα.

Πρόσθεσε επίσης πως πέρα από τους εμπρηστές που καίνε για οικονομικά συμφέροντα, υπάρχει θέμα με τις κτηνοτροφικές φωτιές αλλά και τους “παππούδες” που συνηθίζουν να καίνε ακόμα και αυτήν την περίοδο ξερόκλαδα στα χωράφια τους.

Ο κ. Καλογιαννάκης κάλεσε τους πολίτες να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων τους

Παράλληλα, δήλωσε πως υπάρχει επάρκεια εξοπλισμού καθώς με το πρόγραμμα “Αιγίς” όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν σημαντικά.