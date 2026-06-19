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Αύριο το 2ο Τουρνουά “Παναγιώτης Καρατζής”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Μια διοργάνωση με έντονο συμβολισμό, αθλητικό χαρακτήρα και κοινωνικό αποτύπωμα θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στα Χανιά, με το 2ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου “Παναγιώτης Καρατζής” να φιλοξενείται στα γήπεδα της Σούδας και του City Sports Center.
Το τουρνουά είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Παναγιώτη Καρατζή, ενός νέου ανθρώπου που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, όμως η παρουσία του εξακολουθεί να παραμένει ζωντανή στις μνήμες και στις καρδιές όσων τον γνώρισαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Π. Σούδας απευθύνει κάλεσμα στους φιλάθλους των Χανίων, στις οικογένειες των παιδιών, στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και σε κάθε πολίτη να δώσουν το παρών σε μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη μνήμη και την προσφορά.
Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν τμήματα υποδομής των ηλικιακών κατηγοριών Κ12 και Κ14, με ομάδες από την Κρήτη να δίνουν το δικό τους παρών. Συγκεκριμένα, θα λάβουν μέρος οι ΠΑΟ FC Academies Chania City, Πανακρωτηριακός, Παλαιόχωρα, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σούδας, ΟΦΗ και Αστέρας Ρεθύμνου.
Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν και οι Χανιώτες ποδοσφαιριστές Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και Αντώνης Ντεντάκης, δίνοντας με την παρουσία τους ξεχωριστό τόνο στη διοργάνωση.
Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, το τουρνουά επιχειρεί να αναδείξει τις αξίες που συνοδεύουν τον αθλητισμό από τις μικρές ηλικίες. Η συμμετοχή των νεαρών ποδοσφαιριστών στέλνει μήνυμα σεβασμού, συνεργασίας, προσπάθειας, ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της πρωτοβουλίας, καθώς όλα τα έσοδα του 2ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου “Παναγιώτης Καρατζής” θα διατεθούν στο ΚΗΦΑΠ “Μεγαλόχαρη”, στηρίζοντας το έργο που προσφέρει στα παιδιά με αναπηρία.
Η διοργάνωση δεν αποτελεί απλώς μια αθλητική συνάντηση ακαδημιών, αλλά μια ημέρα μνήμης, ενότητας και αγάπης. Μια ευκαιρία για την τοπική κοινωνία να τιμήσει τον Παναγιώτη Καρατζή, να χειροκροτήσει τα παιδιά που θα αγωνιστούν και να στηρίξει έναν σκοπό με ουσιαστικό κοινωνικό περιεχόμενο.
Οι διοργανωτές καλούν τον κόσμο να βρεθεί κοντά στην προσπάθεια, ενώνοντας την παρουσία και τη στήριξή του σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που συνδέει τον αθλητισμό με την προσφορά.

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