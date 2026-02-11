Αύριο στις Βρυξέλλες η κλήρωση της εθνικής για το Nations League 2026/2027

Αύριο (19:00), στις εγκαταστάσεις του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου «Brussels Expo» στις Βρυξέλλες, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της διοργάνωσης του Nations League 2026/2027, όπως σχετικά ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στην κλήρωση θα λάβουν μέρος 54 εθνικές ομάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση τη δυναμικότητά τους. Η εθνική Ελλάδας συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία λίγκα της διοργάνωσης, τη League A, ύστερα από δύο διαδοχικές ανόδους.

Πως θα διεξαχθεί η κλήρωση της φάσης ομίλων του Nations League:

Οι 54 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA που συμμετέχουν στο UEFA Nations League 2026-27 χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Leagues), βάσει της λίστας κατάταξης (Access List). Οι κληρώσεις των League A, B και C θα καθορίσουν τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων.

Η κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία αντίπαλο από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας εκτός του δικού της και θα δώσει έξι αγώνες, έναν εντός και έναν εκτός έδρας με καθεμία από τις τρεις αντιπάλους της. Η κλήρωση της League D καθορίζει δύο ομίλους των τριών ομάδων. Κάθε ομάδα δίνει τέσσερις αγώνες, έναν εντός και έναν εκτός έδρας απέναντι στις άλλες δύο ομάδες του ομίλου.

Γκρουπ δυναμικότητας – League A

Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία

Pot 2: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία

Pot 3: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

Pot 4: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία

1η αγωνιστική: 24-26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27-29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4-6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12-14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15-17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A : 25-30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25-30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση : 9-13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D : 23-28 Μαρτίου 2028

* Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02.