Αύριο οι αγώνες “Νικήτεια 2025”

Οι αγώνες δρόμου του Αγίου Νικήτα θα διεξαχθούν αύριο Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στο Φραγκοκάστελλο Σφακίων.

https://forms.gle/C5w495VCnWPfKrRa9

Οποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, να συμπληρώσει την παραπάνω φόρμα με τα στοιχεία του ίδιου ή του παιδιού του (για τον κάθε ενδιαφερόμενο ξεχωριστή αίτηση).

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Αγώνας των 5 χιλιομέτρων, αφιερωμένος στη μνήμη του Αντρέα Τσουπάκη

– Αγώνας των 2,5 χιλιομέτρων

– Αγώνας 50 μέτρων για Νήπια

– Αγώνες 100 μέτρων για Παιδιά (θα οργανωθούν με βάση το φύλο και την ηλικία των συμμετεχόντων)