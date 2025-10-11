menu
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
Τρίτη Γνώμη

Άυλη µορφή χρήµατος

Χρήστος Πλέσσας
Το πλέον ονοµαστό και πρώτο στον κόσµο κρυπτονόµισµα είναι το Bitcoin, µια ηλεκτρονική άυλη µορφή χρήµατος, βασισµένη στις αρχές της κρυπτογραφίας.
Παρουσιάστηκε το 2009, η αρχική του τιµή ήταν 51,30€, η δε τωρινή τον ανέρχεται σε 105.900€. Θεωρείται ιδιωτικό και όχι δηµόσιο χρήµα, δεν αποτελεί µέσο πληρωµής αγαθών, δεν υποστηρίζεται, ούτε ελέγχεται από κάποια δηµόσια Αρχή, κυβέρνηση, τράπεζα ή διαχειριστή. Το Ελ Σαλβαδόρ είναι η µοναδική µικρή Λατινοαµερικανική χώρα 6 εκ. κατοίκων που υιοθέτησε ως επίσηµο νόµισµα της χώρας του το Bitcoin απ’ το 2023.
Τώρα κυκλοφορούν περί τις 10.000 ψηφιακά κρυπτονοµίσµατα, εικονικά, όχι σε φυσική µορφή κερµάτων ή χαρτονοµισµάτων. Αν ερωτηθούν ανά τον κόσµο επενδυτές «τι είναι κρυπτονοµίσµατα», θα απαντήσουν αδιάφορα ότι είναι «µια ευκαιρία να εξασφαλίσουν µελλοντικά κέρδη», χωρίς να τρέχουν να την εκµεταλλευτούν. Στηρίζονται σε ένα σύστηµα που δεν υπάρχουν µεσάζοντες, γίνονται διαπραγµατεύσεις µε άτοµα που έχουν ειδικές γνώσεις, οι διακυµάνσεις τους δε είναι πολύ µεγάλες.
Αν κάποιος επιχειρήσει να συναλλαγεί µόνος του µε κρυπτονοµίσµατα είναι «από χέρι χαµένος». Η ισοτιµία προς το $ είναι ευµετάβλητη, οι δε ξαφνικές µεταβολές ενισχύουν την αστάθεια και την κερδοσκοπία.
Οι υψηλές αυξοµειώσεις της αξίας των κρυπτονοµισµάτων δεν ακολουθούν, ούτε διέπονται από κανόνες. Λειτουργούν χωρίς κεντρική τράπεζα ή διαχειριστή. Χρήσιµα είναι για εµπόρους ναρκωτικών και δολοφόνους, επικυρώνοντας δε από ένα είδος υπολογιστών µέσω µιας διαδικασίας, που ονοµάζεται «εξόρυξη».
Το δεύτερο 10ήµερο του Αυγούστου, οι συναλλαγές σε κρυπτονοµίσµατα έφτασαν τα 21,5 τρισ. €. Υπ’ όψιν ότι η ποσότητα του Bitcoin που έχει γίνει «εξόρυξη» απ’ τα 21 εκ. είναι 19.910.618 τεµάχια.
Η ταχύτητα των διαδικασιών στις συναλλαγές και η απουσία ελέγχου από κρατικούς φορείς κάνουν τα κρυπτονοµίσµατα ελκυστικά στις παράνοµες συναλλαγές. Το Bitcoin στο παρελθόν έδωσε τεράστια κέρδη. Στο µέλλον µπορεί ν’ αποτελέσει αιτία τραγικών και θλιβερών καταστάσεων.
Οικονοµικοί αναλυτές επισηµαίνουν ότι η κερδοσκοπική µανία καλλιεργεί την τεχνητή νοηµοσύνη στο πλαίσιο των κρυπτονοµισµάτων. Ο Τραµπ είχε προαναγγείλει ότι µε Π.∆. θα άνοιγε τον δρόµο στα κρυπτονοµίσµατα. Όµως στο Κογκρέσο προετοιµάζεται νοµοσχέδιο που «περιορίζει την ικανότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να ρυθµίζει τα κρυπτονοµίσµατα».

