«Αυλαία» στο Παρίσι με όγδοη θέση για τον Κουκουσέλη-Φούσκη στο ελεύθερο σόλο

Με τη συμμετοχή του Στέλιου Κουκουσέλη-Φούσκη στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο ανδρών, ολοκληρώθηκε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η ελληνική παρουσία στον δεύτερο φετινό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου καλλιτεχνικής κολύμβησης της World Aquatics, που φιλοξενήθηκε στο Παρίσι. Ο 16χρονος αθλητής συγκέντρωσε 207.6913 βαθμούς και κατετάγη όγδοος, μεταξύ εννέα κολυμβητών που συμμετείχαν στο αγώνισμα. Την πρώτη θέση πήρε ο Κινέζος Μουγέ Γκούο με 259.4950 βαθμούς και ακολούθησαν ο Βρετανός Ραντζούο Τόμπλιν με 235.2038β. και ο Ιταλός Γκαμπριέλε Μίνακ με 230.4400β.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα κατέκτησε χθες (28/3) το χάλκινο μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ομαδικού, ενώ η αποστολή επιστρέφει με ακόμη μία έκτη και μία έβδομη θέση, από την Ισμήνη Καραβασίλη στο τεχνικό σόλο και τις Σοφία Μαλκογεώργου/Βασιλική Θάνου στο τεχνικό ντουέτο, αντίστοιχα.