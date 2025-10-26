Αυλαία για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (φωτ.)

Τίτλοι τέλους με τα βραβεία των κριτικών επιτροπών και του κοινού στο 13ο Chania Film Festival το μεσημέρι της Κυριακής.
Ιδιαίτερες ήταν οι ευχαριστίες στους χορηγούς του φεστιβάλ ειδικά την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τους εθελοντές που επίσης τιμηθηκαν.Τ
ο παρών έδωσαν δημιουργοί, συμμετέχοντες με ταινίες , ντοκιμαντέρ, ταινίες μικρού μήκους καθως και η υφυπουργός μετανάστευσης Σ. Βολουδάκη, ο βουλευτής Α. Μαρκογιαννάκης, η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γ. Μηλάκη, ο δήμαρχος Πλατανιά Γ. Μαλανδρακης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χανίων Γ. Γιαννακακης κα.