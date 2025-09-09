menu
27.3 C
Chania
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠεριβάλλον
Περιβάλλον

Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός που καταγράφτηκε ποτέ στη Γη, καθώς καταγράφτηκαν μεταξύ άλλων καύσωνες στη δυτική Ευρώπη και στην Ασία, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής Copernicus.

Όπως ακριβώς και ο Ιούλιος του 2025, «ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός Αύγουστος παγκοσμίως» στα χρονικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας Κοπέρνικος.

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης και των ωκεανών ήταν κατά 1,29° Κελσίου υψηλότερη από αυτή της προβιομηχανικής εποχής (1850-1900). Ο θερμότερος και ο δεύτερος θερμότερος Αύγουστος που καταγράφτηκαν ποτέ είναι αυτοί του 2023 και του 2024 αντίστοιχα.

Στην αρχή κάθε μήνα, ο Κοπέρνικος δημοσιοποιεί δεδομένα για τον προηγούμενο για το σύνολο του πλανήτη, χάρη σε ανάλυση δεδομένων από δορυφόρους, επίγειες παρατηρήσεις και κλιματικά μοντέλα. Τα δεδομένα του, που καλύπτουν τα τελευταία 85 χρόνια, επιτρέπουν κάθε μήνα να εξάγονται συμπεράσματα για τις τάσεις όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Τη θερινή περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε, εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες – της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Πορτογαλίας, της Βρετανίας… – είχαν ήδη ανακοινώσει πως οι τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού του 2025 καταγράφτηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες που μετρήθηκαν ποτέ.

«Στη νοτιοδυτική Ευρώπη, ο μήνας έφερε το τρίτο μεγάλο κύμα ζέστης του καλοκαιριού, που συνοδεύτηκε από εξαιρετικές δασικές πυρκαγιές», σχολίασε η Σαμάνθα Μπέρτζες του ευρωπαϊκού κέντρου που διαχειρίζεται την υπηρεσία Κοπέρνικος.

«Με τους ωκεανούς του κόσμου να παραμένουν ασυνήθιστα θερμοί, τα γεγονότα αυτά υπογραμμίζουν όχι μόνο πόσο επείγουσα είναι η μείωση των εκπομπών (σ.σ. αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου), αλλά και την κρίσιμη ανάγκη να προσαρμοστούμε στα ολοένα πιο συχνά και έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα», πρόσθεσε.

Τον Αύγουστο «η Δυτική Ευρώπη γνώρισε θερμοκρασίες ατμόσφαιρας υψηλότερες του μέσου όρου. Η Ιβηρική χερσόνησος και η νοτιοδυτική Γαλλία επλήγησαν ιδιαίτερα από κύματα ζέστης», σημειώνει το κέντρο Κοπέρνικος.

Η Ισπανία υπέστη κύμα ζέστης άνευ προηγουμένου, που διήρκεσε 16 ημέρες και προκάλεσε πάνω από 1.100 θανάτους, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ινστιτούτου υγείας Carlos III. Στη Γαλλία, καταγράφτηκαν ιστορικά υψηλά ρεκόρ θερμοκρασιών την 11η Αυγούστου σε πόλεις όπως οι Μπορντό (41,6° Κελσίου), Μπερζεράκ (42,1° Κελσίου) και Ανγκουλέμ (42,3° Κελσίου), σύμφωνα με τη γαλλική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Εκτός Ευρώπης, οι θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες κατά μέσο όρο στη βόρεια Σιβηρία, σε τομείς της Ανταρκτικής, στην Κίνα, στην κορεατική χερσόνησο, στην Ιαπωνία και στη Μέση Ανατολή», σημειώνει η υπηρεσία Κοπέρνικος.

Τους τρεις τελευταίους μήνες (Ιούνιος-Αύγουστος), ήταν το βόρειο ημισφαίριο αυτό που γνώρισε τη μεγαλύτερη αύξηση των θερμοκρασιών σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, ενώ «οι ανωμαλίες», οι θερμοκρασίες που ήταν πιο «αισθητά πάνω από τον μέσο όρο καταγράφτηκαν στην Ασία», πρόσθεσε το κέντρο.

Ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα παραμένει ο Ιούλιος του 2023. Ο πιο ψυχρός ήταν αυτός με τον οποίο άρχισαν οι καταγραφές του παρατηρητηρίου Κοπέρνικος, ο Ιανουάριος του 1940.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum