Axios: Η Ουάσινγκτον βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται δημοσίευμα του Axios.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις επί σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών. Τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αλλά οι πηγές δηλώνουν ότι είναι το κοντινότερο σημείο στο οποίο έχουν φθάσει οι πλευρές από την έναρξη του πολέμου.

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμευθεί βάσει μνημονίου για τον εμπλουτισμό του ουρανίου, οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν στην άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την άρση των εκατέρωθεν περιορισμών για την ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Πολλοί από τους όρους που περιέχονται στο μνημόνιο κατανόησης υπόκεινται στην επίτευξη τελικής συμφωνίας, γεγονός που αφήνει ανοικτά τα ενδεχόμενα επανάληψης των εχθροπραξιών ή παράτασης της μετέωρης κατάστασης που υπάρχει σήμερα καθώς έχουν διακοπεί οι εχθροπραξίες, αλλά τίποτε δεν έχει επιλυθεί, σύμφωνα με το Axios.

Ενισχύονται τα χρηματιστήρια, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου

Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν και την αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών να ενισχύεται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντονάλντ Τραμπ περί «μεγάλης προόδου» προς μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Στις 12:00 ώρα Ελλάδας, ο γαλλικός δείκτης CAC 40 σημείωσε άλμα 2,57% και ο γερμανικός Dax ήταν ενισχυμένος κατά 2,46%. Το χρηματιστήριο στο Λονδίνο κατέγραψε άνοδο 2,28% και στο Μιλάνο κατά 2%.

Γύρω στις 11:55 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουλίου, σημείωσε πτώση 6,22% στα 103,04 δολάρια. Το βαρέλι του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης Ιουνίου, σημείωσε πτώση 6,44% στα 95,68 δολάρια.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει για βραχύ χρονικό διάστημα το «Σχέδιο Ελευθερία», όπως βάφτισε στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων που θέλουν να εγκαταλείψουν τον Κόλπο διασχίζοντας το στενό του Ορμούζ.

Η Κίνα ζητά το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι ζήτησε σήμερα τον «πλήρη» τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανοίξουν και πάλι «το συντομότερο δυνατό» το Στενό του Ορμούζ, στη διάρκεια συνομιλιών που είχε στο Πεκίνο με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.

«Η Κίνα πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η πλήρης παύση των εχθροπραξιών, ότι η επανέναρξη της σύγκρουσης δεν θα είναι αποδεκτή και ότι η επιμονή στις διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική», δήλωσε ο Ουάνγκ Γι σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Ο Κινέζος υπουργός εκτίμησε εξάλλου ότι «η τρέχουσα περιφερειακή κατάσταση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο μετάβασης από τον πόλεμο στην ειρήνη».

Παράλληλα ο Ουάνγκ κάλεσε «τις εμπλεκόμενες πλευρές» να αποκαταστήσουν άμεσα «την κανονική και ασφαλή διέλευση» από το Στενό του Ορμούζ.

Σε ό,τι αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ο Κινέζος υπουργός σημείωσε ότι «η Κίνα εκτιμά τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει το νόμιμο δικαίωμά του στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας».

Από την πλευρά του ο Αραγτσί τόνισε ότι «το Ιράν, όπως ακριβώς επέδειξε δύναμη υπερασπιζόμενο τον εαυτό του και παραμένει πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, είναι επίσης σοβαρό και σταθερό στον τομέα της διπλωματίας».

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο Αραγτσί μετά τη συνάντησή του με τον Ουάνγκ. «Δεχόμαστε μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία», πρόσθεσε.

Ωστόσο ο Αραγτσί δεν αναφέρθηκε καθόλου στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί αναστολής του Σχεδίου Ελευθερία – του αμερικανικού σχεδίου συνοδείας εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ-αφού έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτή η επίσκεψη του Αραγτσί στο Πεκίνο είναι το πρώτο του ταξίδι στην Κίνα μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, και του πολέμου που ακολούθησε, ο οποίος έχει προκαλέσει ισχυρό ενεργειακό σοκ παγκοσμίως.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε καλέσει την Κίνα να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες να πείσει το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, κρίσιμο για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, μέσω του οποίου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων.

Ο Μπέσεντ είχε προσθέσει ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα, στις 14 και 15 Μαΐου, στη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για το Ιράν.