Αξιωματικοί του αστικού στρατού στον Δ.Σ.Ε.

Στο κατώφλι της απελευθέρωσης της Ελλάδας από την Τριπλή Φασιστική Κατοχή, ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) κατείχε δεσπόζουσα θέση σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια και αριθμούσε πάνω από 70.000 τακτικούς μαχητές και αξιωματικούς και άλλους 50.000 έφεδρους μαχητές.

Το Σώμα των Αξιωματικών του αποτελούνταν από: Πάνω από 700 μόνιμους αξιωματικούς του Εθνικού Στρατού (εκ των οποίων 12 ανώτατους, 170 ανώτερους και 520 κατώτερους), 1.550 έφεδρους ονομασθέντες πριν τις 28/4/1941, 1.270 έφεδρους αποφοίτους από τη σχολή του ΕΛΑΣ και 1.000 καπεταναίους.

Η δύναμη του ΕΛΑΣ σε μόνιμους αξιωματικούς προερχόμενους από τον Εθνικό Στρατό (ΕΣ) άγγιζε το 30% του συνόλου των αξιωματικών του ΕΣ που παρέμειναν στην κατοχική Ελλάδα και εντάχθηκαν στις αντιστασιακές ομάδες.

Η ένταξή τους στον ΕΛΑΣ επετεύχθη μετά τις αποφάσεις του ΚΚΕ για την προσέλκυση αξιωματικών και τις επίμονες ενέργειες των αξιωματικών – μελών του ΚΚΕ.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Ωστόσο, προς το τέλος της Κατοχής το Σώμα των Αξιωματικών του ΕΛΑΣ τριχοτομήθηκε. Οι αξιωματικοί χωρίζονταν σε εκείνους που ακολουθούσαν πιστά τη γραμμή του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ, σε εκείνους που ιδιώτευσαν και σε εκείνους που προσχώρησαν στα νέα αντιΕΑΜικά στρατιωτικά σχήματα. Η διάσπαση αυτή πατούσε και στο έδαφος των αντιφάσεων της στρατηγικής του ΚΚΕ, η οποία δεν συνέδεε τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα με την πάλη για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας. Ως αποτέλεσμα, όσο πλησίαζε η απελευθέρωση από τις γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις και έμπαινε αντικειμενικά το ζήτημα του χαρακτήρα της μεταπολεμικής εξουσίας, αξιωματικοί που εντάχθηκαν στον ΕΛΑΣ λόγω της έλλειψης αστικών αντιστασιακών οργανώσεων δεν ήταν πρόθυμοι να έρθουν σε ρήξη με την καπιταλιστική εξουσία.

Μερίδα των αξιωματικών, δηλώνοντας υπακοή στους Άγγλους και δημιουργώντας τον Σύλλογο Εθνικοφρόνων Αξιωματικών του ΕΛΑΣ, εξασφάλισαν τη συνέχιση της θητείας τους στον στρατό και στη νέα αστική κυβέρνηση και χρησιμοποιήθηκαν ποικιλοτρόπως από αυτή στην αδυσώπητη ταξική αντιπαράθεση που ακολούθησε τον Δεκέμβρη. Μετά τη Βάρκιζα οι φυγόκεντρες τάσεις ενισχύθηκαν.

ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑ

Για τους αξιωματικούς που ταύτισαν την πορεία τους με το ΚΚΕ τα πράγματα εξελίσσονταν δυσοίωνα. Σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, σχεδόν όλοι οι μόνιμοι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού που υπηρέτησαν στον ΕΛΑΣ τέθηκαν «εις την κατηγορία των εκτός υπηρεσίας και οργανικών θέσεων τελούντων αξιωματικών». Στις 28/3/1945 τα μέλη της διαλυθείσης Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) διαμαρτυρήθηκαν εγγράφως στον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης και στον αντιβασιλέα, αναφέροντας ότι παρά τη Συμφωνία της Βάρκιζας όλοι σχεδόν οι συνταγματάρχες του ΕΛΑΣ παραμερίστηκαν, ενώ διατηρήθηκαν αξιωματικοί με γνωστό φασιστικό παρελθόν και δράση, που θα έπρεπε να τιμωρηθούν.

Η βασική επιδίωξη της απομάκρυνσης από τον ΕΣ όσων αξιωματικών παρέμεναν στο πλευρό των εργατικών – λαϊκών δυνάμεων και του ΚΚΕ ολοκληρώθηκε με την οριστική απόταξή τους έναν χρόνο αργότερα, στις 6/6/1946, μετά το Γ’ Ψήφισμα «Περί έκτακτων μέτρων τάξης», με την κατασκευασμένη κατηγορία για κατασκοπεία σε βάρος της Ελλάδας προς όφελος της Βουλγαρίας και της Σοβιετικής Ένωσης.

Στις 15/7/1946 δόθηκε εντολή από την κρατική Στρατιωτική Υπηρεσία να συγκεντρωθούν αξιωματικοί με τις αποσκευές εκστρατείας τους στον Πειραιά, προκειμένου να σταλούν σε αποστολή. Ωστόσο, όσοι συγκεντρώθηκαν στάλθηκαν εξορία στα νησιά Φολέγανδρο, Πάρο, Νάξο, Σέριφο, Ικαρία, και στη συνέχεια πολλοί στη Μακρόνησο. Ενώ στις 19/9/1946 το υπουργείο Στρατιωτικών κοινοποίησε διαταγή με την οποία εξορίζονταν 33 αξιωματικοί, ανάμεσά τους οι Στέφανος Σαράφης, Ευριπίδης Μπακιρτζής, Κωνσταντίνος Τσαμάκος, Ευάγγελος Καλαμπαλίκης και Κωνσταντίνος Ματσούκας.

Ο διωγμός σημαντικού τμήματος των αξιωματικών διήρκεσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950.

Σε όλη αυτήν την αρνητική εξέλιξη οπωσδήποτε συνέβαλε η σύγχυση που δημιούργησε στους αξιωματικούς του ΕΛΑΣ η πολιτική του ΚΚΕ μετά τη Βάρκιζα, καθώς το Κόμμα τούς παρότρυνε να παρουσιαστούν αυτοβούλως στο υπουργείο Στρατιωτικών ως απόδειξη έμπρακτης στήριξης της «συμφιλίωσης», αν και αυτό οδηγούσε στον εξορισμό τους. Αλλά και στη συνέχεια δημιούργησε σύγχυση η κομματική θέση για μη δραπέτευση των αξιωματικών, γενικά μαχητών από τους τόπους εξορίας.

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΣΕ

Όταν πια ο νέος ένοπλος αγώνας φούντωσε, δόθηκε η έγκριση από το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για την απόδραση 12 αξιωματικών από τη Νάξο. Σε αυτούς δεν περιλαμβάνονταν οι ανώτατοι αξιωματικοί, όπως ο Σαράφης, ο Μουστεράκης, ο Μακρίδης και άλλοι που σύμφωνα με κάποιες γνώμες η παρουσία τους θα ήταν καθοριστική για τον ΔΣΕ.

Η επιχείρηση απόδρασης πραγματοποιήθηκε στις 15/4/1947, με δύο απώλειες, τον αντισυνταγματάρχη Δημήτρη Κούκουρα και τον λοχαγό Κίμωνα Χατζημιχελάκη.

Εκτός των 12 υπήρχαν και μεμονωμένες αποδράσεις αξιωματικών από τις φυλακές και εξορίες και προσχώρησή τους στον ΔΣΕ, με αφάνταστες δυσκολίες.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι μόνιμοι αξιωματικοί που τελικά κατάφεραν και εντάχθηκαν στον ΔΣΕ ήταν λιγότεροι από 130.

ΣΤΟΝ ΛΑΪΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ

Στο μεταξύ, στα τέλη Σεπτέμβρη 1946 οι ομάδες καταδιωκόμενων αριθμούσαν ήδη 7.010 μαχητές, στη συντριπτική πλειονότητά τους πρώην ΕΛΑΣίτες. Ανάμεσά τους ήταν ελάχιστοι επαγγελματίες αξιωματικοί, πολλοί έφεδροι αξιωματικοί του ΕΣ, άλλοι έφεδροι αξιωματικοί που αποφοίτησαν από τις σχολές του ΕΛΑΣ και άφθονοι καπεταναίοι – αρχηγοί του ΕΛΑΣ. Σύντομα ο ένοπλος αγώνας βασιζόμενος στις αποφάσεις του ΚΚΕ γενικεύτηκε, και στις 26 – 28 Οκτώβρη στην Τσούκα των Αντιχασίων πραγματοποιήθηκε η ενοποίηση των αντάρτικων ομάδων καταδιωκόμενων κάτω από ενιαία στρατιωτική καθοδήγηση, με τη δημιουργία του Γενικού Αρχηγείου τους. Η ονομασία του νέου στρατού σε Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας αναγγέλθηκε επίσημα στις 27/12/1946, με την υπ. αρ. 19 διαταγή του Γενικού Αρχηγείου του.

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πέρα από τη διοίκηση των στρατιωτικών μονάδων, η βασική συνεισφορά των μόνιμων αξιωματικών στον ΔΣΕ συνίσταται στην ανάδειξη και εκπαίδευση νέων αξιωματικών. Οι μόνιμοι αξιωματικοί αξιοποιήθηκαν ως διοικητές και καθηγητές στις σχολές που ίδρυσε ο ΔΣΕ.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά τους μέσω της αρθρογραφίας στο περιοδικό «Δημοκρατικός Στρατός», όπου δημοσιεύονταν άρθρα για τα στρατιωτικά σχέδια μαχών, κριτικές μαχών, αλλά και εκδόσεων βιβλίων για στρατιωτικά θέματα.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ

Η προσωπική πορεία πολλών μόνιμων αξιωματικών, όπως και χιλιάδων άλλων συναγωνιστών τους, έφτασε σύμφωνα με τα διατάγματα της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης στην «υπέρτατη θυσία για τη λευτεριά και ανεξαρτησία της Ελλάδας» και αναδείχθηκαν σε «τιμημένους νεκρούς».

Ανάμεσά τους ήταν: Ο Κώστας Μπασακίδης (ΔΣΠ), ο Κώστας Κανελλόπουλος (ΔΣΠ), ο Γεώργιος Αρετάκης (Σφακιανός), ο Μανώλης Σταθάκης, ο Αριστείδης Λαδιάς, ο Θεόδωρος Ζαλοκώστας (Παλιούρας), ο Χαρίλαος Ασημακόπουλος, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος κ.ά.

Μετά τη λήξη του αγώνα του ΔΣΕ, τον Αύγουστο του 1949 μεγάλο μέρος των μόνιμων αξιωματικών του Εθνικού Στρατού στον ΔΣΕ μαζί με δεκάδες χιλιάδες συναγωνιστές τους βρέθηκαν στις φιλόξενες σοσιαλιστικές χώρες για σχεδόν 30 χρόνια, στερούμενοι την ελληνική ιθαγένεια.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Στη διάρκεια του αγώνα του ΔΣΕ, όπως και σε κάθε ένοπλο ταξικό αγώνα, που φτάνει σε έσχατο όριο σφοδρότητας, μερίδα των αξιωματικών του αστικού στρατού, επηρεασμένοι από την ίδια την εξέλιξη της ταξικής πάλης, εγκαταλείπουν την άρχουσα αστική τάξη και συντάσσονται με την πλευρά των εργατικών – λαϊκών δυνάμεων. Ετσι συνέβη και στην ελληνική περίπτωση, με τους αξιωματικούς που κατατάχθηκαν στην αρχή στον ΕΛΑΣ και στη συνέχεια στον ΔΣΕ.

Υ.Γ.: Να σημειωθεί ότι η ενδελεχής έρευνα σχετικά με την πορεία των μόνιμων αξιωματικών προσκρούει μέχρι σήμερα από την πλευρά του Εθνικού Στρατού στους περιορισμούς από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

* Ο Σπύρος Δαράκης είναι πρώην πρόεδρος μαρτυρικής Μαλαθυρου, πρώην Δήμαρχος Μηθύμνης και μέλος του Δ.Σ. του Δικτύου Μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος περιόδου 40΄- 45΄.

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