Αξιόλογη πρωτοβουλία στο Ηράκλειο: 30 χιλιόµετρα ανώτατο όριο στην πόλη

Μια αξιόλογη πρωτοβουλία αναλαµβάνει η ∆ηµοτική Αρχή Ηρακλείου, προτείνοντας την επιβολή του ανώτατου ορίου ταχύτητας των 30 χιλιοµέτρων/ώρα µέσα στην πόλη.

Το σχετικό 5ο πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας  τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση για 10 ηµέρες, από τις 26/11 µέχρι τις 6/12/2025, έπειτα και από σχετική απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι οδοί που εξαιρούνται από το όριο των 30 χλµ/ώρα είναι οι µονόδροµοι στους οποίους υπάρχουν δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας, διαχωριζόµενες µε κατά µήκος διαγραµµίσεις, οι οδοί διπλής κατεύθυνσης µε τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωριζόµενες µε κατά µήκος διαγραµµίσεις και οι οδοί διπλής κατεύθυνσης µε διαχωριστική νησίδα.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε πενήντα χιλιόµετρα την ώρα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά µε ειδική σήµανση. Επίσης, για τα φορτηγά αυτοκίνητα που µεταφέρουν πρόσωπα, το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε τριάντα χιλιόµετρα την ώρα µέσα σε κατοικηµένες περιοχές και σε πενήντα χιλιόµετρα την ώρα έξω από αυτές.

