Αβοκάντο στα Χανιά: Καλλιέργεια χωρίς στρατηγική

» Επισηµάνσεις σε ηµερίδα στο ΕΒΕΧ

Σε κρίσιµη καµπή βρίσκεται η καλλιέργεια αβοκάντο στην Κρήτη καθώς παρά τα ευνοϊκά σήµερα στοιχεία, η έλλειψη στρατηγικής είναι εµφανής και αναµένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα στο µέλλον.

1 από 11

Αυτό µεταξύ άλλων επισηµάνθηκε στην ηµερίδα που οργάνωσε η “ Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.” µε θέµα “Οι Προοπτικές του Avocado στην Κρήτη”, χθες το απόγευµα στα Χανιά. Η εκδήλωση έγινε στην κατάµεστη αίθουσα του ΕΒΕΧ και µετά το τέλος των εισηγήσεων έγιναν πολλές ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τον κόσµο που παρευρέθηκε.

«Οι εισαγωγές στην Ευρώπη αυξάνονται και είναι γύρω στους 900.000 τόνους το χρόνο και η παγκόσµια παραγωγή αυξάνεται κατά 100.000 τόνους ετησίως. Εµείς στις στατιστικές είµαστε ανύπαρκτοι ούτε καν µας µετράνε γιατί είµαστε πολύ µικροί και κατακερµατισµένοι δεν έχουµε αποτύπωµα στις αγορές του εξωτερικού» ανέφερε ο κ.Βαγγέλης Κουτούπης από τον “Συνεταιρισµό Βιοκαλλιεργητών Χανίων”.

Παράλληλα ο ίδιος στάθηκε υπέρ της σύστασης ενός κεντρικού φορέα «παραγωγών, συσκευαστών, εµπόρων που θα φτιάξουν µια στρατηγική µε την οποία θα προχωρήσουµε διαφορετικά είµαστε χαµένοι . Το µέλλον δεν είναι καλό αν δεν κάνουµε κάποιες κινήσεις! Έχουµε µια άναρχη καλλιέργεια, χωρίς καθοδήγηση! Θα εµφανιστούν πολλές αρρώστιες, οι φυτείες δεν κατευθύνονται στην αγορά του εξωτερικού η ελληνική κατανάλωση είναι µικρή και σταµατάει στην κεντρική Ελλάδα καθώς η βόρεια Ελλάδα δεν καταναλώνει. Αν δεν οργανωθούµε δεν θα έχουµε µέλλον».

Ο κ. Κουτούπης υπολόγισε ότι η τοπική παραγωγή κυµαίνεται µεταξύ 5.000 και 7.000 τόνους, ενώ οι εισαγωγές φτάνουν τους 10.000 τόνους κυρίως την θερινή περίοδο.

Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε ο κ. Βαγγέλης Παπασταµατάκης, ιδιοκτήτης συσκευαστηρίου που εµπορεύεται το αβοκάντο.

«Είναι το µόνο αγροτικό προϊόν που έχει δυναµική και η εµπορική αξία του προϊόντος είναι πολύ µεγάλη. Παράλληλα είναι µια δύσκολη καλλιέργεια εξαρτάται από τα καιρικά φαινόµενα, από τα εδάφη, αντιµετωπίζει προβλήµατα µε το νερό. Έχει µεγάλες προοπτικές αλλά πρέπει να γίνουµε όλοι µια οµάδα ώστε να συµβουλεύουµε ο ένας τον άλλο για να το προωθήσουµε» δήλωσε ο κ. Παπαστάµακης, προσθέτοντας πως αυτή τη στιγµή στα Χανιά υπάρχουν ποικιλίες που καλλιεργούνται παρότι δεν έχουν προοπτική.

Σε θέµατα καλλιέργειας και εµπορίας στάθηκε ο κ. Νίκος Παπαδαντωνάκης προϊστάµενος του τµήµατος ποιοτικού και φυτουγειονοµικού ελέγχου της ∆ΑΟΚ. Έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα της ποιότητας. «∆ιεθνώς δεν µας αναγνωρίζει κανείς. Με τη συµφωνία Mercosur , για να παραµείνουµε στο χώρο να έχουµε τη δυνατότητα να στέλνουµε προϊόν στις Ευρωπαϊκές αγορές πρέπει να έχουµε ποιότητα! Γιατί µε τις τιµές που θα έρχονται τα αβοκάντο από τις χώρες της Λατινικής Αµερικής δεν θα µπορούµε να πουλήσουµε».

Η καθηγήτρια του τµήµατος Χηµικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Έλια Ψυλλάκη µίλησε για την εργασία που έκανε η οµάδα της για την εύρεση νέων µεθόδων αποθήκευσης αβοκάντο για τα συσκευαστήρια, δηλαδή για το πως θα επιµηκυνθεί ο χρόνος αποθήκευσης του προϊόντος. Η οµάδα της χρησιµοποίησε τρεις τεχνικές (θερµικής επεξεργασίας, βρώσιµου βιοφιλµ και ελεγχόµενης ατµόσφαιρας). Αυτή της ελεγχόµενης ατµόσφαιρας έδωσε αποτελέσµατα διατηρώντας το προϊόν µέχρι και 10 ηµέρες περισσότερο!

Για την αναπτυξιακή προοπτική του αβοκάντο µίλησε ο εκπρόσωπος του ∆ήµου Πλατανιά κ. Αρτέµης Κουτσαυτάκης υπογραµµίζοντας πως το µεγάλο πρόβληµα είναι το νερό καθώς και ο ∆ήµος Πλατανιά αλλά κυρίως η ∆.Ε. Βουκολιών βρίσκεται σε δύσκολη θέση την θερινή περίοδο. Ζήτησε από την Περιφέρεια, τον ΟΑΚ και τους άλλους φορείς να συµβάλλουν µε µικρά φράγµατα και µικρές λιµνοδεξαµενές για την εξοικονόµηση νερου΄.

«Βασική προϋπόθεση για τη συστηµατική επέκταση των καλλιεργειών αποτελεί κατ’ αρχήν η εξασφάλιση επάρκειας σε πολλαπλασιαστικό υλικό» τόνισε στο χαιρετισµό της η κ. Χρύσα Μακράκη- Χαριτάκη, εντεταλµένη περ. Σύµβουλος για τον Πρωτογενή τοµέα, ενώ ο πρόεδρος της ΠΑΝΕΤΑΙΚ κ. Στρατής Φλεµετάκης επεσήµανε πως στόχος των ηµερίδων που οργάνωσε η Περιφέρει είναι «να προφυλάξουµε, να προστατεύσουµε και να αναδείξουµε προϊόντα όπως το αβοκάντο».

Το συντονισµό της ηµερίδας είχε η κ. Μαρία Πετραντωνάκη- Καλογερή.