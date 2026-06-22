Άτυπη λειτουργία του ποδηλατοδρόμιου

Αφού πέρασε από 1000 κύματα και εκκρεμούσε για χρόνια η ολοκλήρωσή του, το ποδηλατοδρόμιο μετά από την παρέμβαση του Δήμου Χανίων και τη χρηματοδότηση της ανακατασκευής του με πόρους από το “Ταμείο Ανάκαμψης” θα χρησιμοποιηθεί αυτές τις ημέρες. Και αυτό γιατί σήμερα φτάνει στα Χανιά κλιμάκιο της Εθνικής Ομάδας Ποδηλασίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της και θα χρησιμοποιήσει το ποδηλατοδρόμιο για την προπόνηση της.

Μια σίγουρα θετική εξέλιξη καθώς κανείς δεν ήταν χαρούμενος που τόσα χρόνια η δομή αυτή παρέμενε κουφάρι.