Ελλάδα

Αττική: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Δευτέρας,9 Φεβρουαρίου 2026, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση 41χρονου και 60χρονης στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης, για τον τερματισμό της δράσης τους, αρχικά, συνελήφθη 47χρονος από την περιοχή της Νίκαιας Αττικής, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), μικτού βάρους -3- γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί λίγο πριν τη σύλληψή του από τον 41χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό της 60χρονης, έναντι -30- ευρώ.

Από την επακόλουθη έρευνα, η οποία διενεργήθηκε στην οικία της 60χρονης, εντοπίστηκε να κατέχει από κοινού με τον 41χρονο, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, λόγος για τον οποίο συνελήφθησαν.

Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορουμένων, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και σε άλλους χώρους («καβάτζα»), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-12.128- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-2.005- γραμμάριακατεργασμένη κάνναβη, σε μορφή «σοκολάτας»,
-2.099,9- γραμμάρια κοκαΐνης,
-74,4- γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,
-172- φακελίσκοι των 10 γραμμαρίων φαρμακευτικού σκευάσματος,
-400- γραμμάρια μαγειρικής σόδας,
το χρηματικό ποσό των -5.285- ευρώ,
-2- αυτοκίνητα,
-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
-3- κινητά τηλέφωνα, καθώς και
ρολά νάιλον περιτυλίγματος.
Επισημαίνεται ότι, με βάση τις κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, το προσδοκώμενο όφελος των ανωτέρω, υπολογίζεται σε περίπου -270.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

