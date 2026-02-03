menu
Ελλάδα

Νέα Πέραμος: Τα τρία σενάρια της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου με καταγωγή από τα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Φωτ. Intime

Εντατικές είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 27χρονου Χανιώτικης καταγωγής που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας: “Καθημερινή”, σε τρία σενάρια σχετικά με το κίνητρο της δολοφονίας του 27χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε στη Νέα Πέραμο, προσανατολίζεται η Δίωξη Ανθρωποκτονιών.

Οι Αρχές θεωρούν ότι οι δράστες ενδέχεται να βασάνισαν τον νεαρό άνδρα, ώστε να τους δώσει κάποια πληροφορία.

Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι αν για κάποιο λόγο επιδίωξαν να πάρουν εκδίκηση και το τρίτο είναι οι δράστες να είχαν σκοπό να ζητήσουν λύτρα, όμως στο μεσοδιάστημα κάτι δεν πήγε καλά και τελικώς εκτέλεσαν τον επιχειρηματία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η βαλλιστική εξέταση που έγινε στη σορό του θύματος δεν έδωσε στοιχεία στην αστυνομία για την πιθανή ταυτότητα των δολοφόνων, ενώ ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ίχνη ξένου DNA στη σορό του 27χρονου, στοιχείο που συνηγορεί πως δεν είχε προηγηθεί κάποια μορφή πάλης.

Κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου

Την Τρίτη, το κατώφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής πέρασε η σύντροφος του 27χρονου, δίνοντας μια λεπτομερή κατάθεση για όσα φέρεται να είδε το βράδυ της αρπαγής.

«Είναι μία περίεργη υπόθεση, επειδή ακριβώς ο άνθρωπος αυτός δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ ποινικά», σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, προσθέτοντας: «Από τον πρώτο γύρο καταθέσεων, μετά την αρπαγή του από συγγενικά πρόσωπα, δεν οδηγηθήκαμε προς κάποια κατεύθυνση και δεν φαίνεται -τουλάχιστον από όσα έχουν αναφέρει συγγενείς- να επικοινώνησε κάποιος με την οικογένεια ώστε να ζητήσει κάτι».

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο 27χρονος δέχτηκε πισώπλατα και από κοντινή απόσταση 10 σφαίρες. Επίσης, στο πρόσωπό του διαπιστώθηκαν ευρήματα τα οποία παραπέμπουν σε κακοποίηση. Ο θάνατός του τοποθετείται το βράδυ του Σαββάτου ή τα ξημερώματα της Κυριακής.

 

