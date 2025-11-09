menu
21.5 C
Chania
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Αττική Οδός: Συνελήφθη 56χρονος που οδηγούσε με την όπισθεν για πάνω από 1,5 χιλιόμετρα στη ΛΕΑ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Απίστευτο αλλά αληθινό… Συνελήφθη 56χρονος οδηγός, ώρα 19.00 το απόγευμα της 7-11-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, ο οποίος κατελήφθη να κινείται με την όπισθεν στη Λ.Ε.Α. της Αττικής οδού για απόσταση άνω του 1,5 χιλιομέτρων δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πρόσκλησης τροχαίου ατυχήματος. Ειδικότερα, ο 56χρονος κινούνταν με την όπισθεν στη Λ.Ε.Α. της Αττικής, στο ύψος του Κορωπίου.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Όπως διαπιστώθηκε επιπρόσθετα, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί την 20-10-2025 για 30 ημέρες από αστυνομικούς και πάλι του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου. Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 395 ημερών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum