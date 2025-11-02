menu
Chania
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Αττική: Δεκατέσσερις νεκροί και 554 τραυματίες σε 486 τροχαία τον Οκτώβριο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δεκατέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 554 τραυματίστηκαν (11 σοβαρά, 543 ελαφρά) σε 486 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια αυτών των τροχαίων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 33.875 παραβάσεις από τις οποίες 273 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά, βεβαιώθηκαν 880 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 53 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, 2.482 παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 331 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 461 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, 1.420 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 1.865 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 100 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

