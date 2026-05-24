Αττική: 3 συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ηρωίνης και κοκαΐνης

Στη σύλληψη τριών ατόμων, για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην Αττική προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ειδικότερα, συνελήφθησαν δύο άντρες, ηλικίας 58 και 71 ετών, καθώς και μια γυναίκα 55 ετών , ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 52χρονος αλλοδαπός, έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 71χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Μαΐου σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων να μεταφέρει υφασμάτινη σακούλα που περιείχε χάρτινο κουτί με ζευγάρι υποδήματα, στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με «βραστή» κοκαΐνη, μικτού βάρους 20 γραμμαρίων, με σκοπό την αποστολή της. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 71χρονος είχε προμηθευτεί τα ναρκωτικά την προηγούμενη μέρα από τον 58χρονο, ο οποίος δρούσε για λογαριασμό του 52χρονου φυλακισμένου.

Ακολούθησαν διαδοχικές έρευνες σε κατάστημα και οικία του 58χρονου και της 55χρονης, καθώς και σε χώρο που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά ως εργαστήριο νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών, όπου εντοπίστηκαν συσκευασίες με μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης.

Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 10,5 κιλά ηρωίνης, πάνω από 2,2 κιλά κοκαΐνης, ποσότητες κάνναβης και ecstasy, καθώς και άγνωστη χημική ουσία σε βραχώδη μορφή. Επιπλέον βρέθηκαν πιστόλι, χρηματικά ποσά σε ευρώ και ξένα νομίσματα, πέντε ζυγαριές ακριβείας, υδραυλική πρέσα, μεταλλικό καλούπι, κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμός επεξεργασίας και συσκευασίας ναρκωτικών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την πώληση των κατασχεμένων ναρκωτικών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 339.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.