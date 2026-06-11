Ατομική καλλιτεχνική έκθεση Ε. Στάθη στο νεώριο Moro

Η καλλιτεχνική έκθεση της Ευγενίας Στάθη ( Jenny Stathi ) θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8.30 στο Νεώριο Μoro στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Η έκθεση θα διαρκέσει από το Σάββατο 13 Ιουνίου μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου και θα λειτουργεί καθημερινά τις ώρες 11.00-14.00 και 20.00-23.00, κατά τις οποίες η καλλιτέχνιδα θα βρίσκεται στο χώρο.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου η δημιουργική πρακτική της Στάθη «βασίζεται στη ζωγραφική σε καμβά με χρήση λαδιών και ακρυλικών , ενώ παράλληλα ενσωματώνει μη συμβατικά υλικά όπως μάρμαρο, γυαλί, μέταλλα, καθρέφτες και ψηφιδωτά. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δουλειάς της αποτελεί η χρήση χειροποίητων χρωστικών ουσιών, τις οποίες δημιουργεί από φυσικές πέτρες και κάρβουνο, επεκτείνοντας τη δημιουργίας της σε επιφάνειες όπως γυαλί, ύφασμα και άλλα εναλλακτικά υλικά. Το έργο της διακρίνεται για το συνδυασμών υφών , υλικών και τεχνικών, δημιουργώντας ιδιαίτερες και πολυδιάστατες εικαστικές εμπειρίες».