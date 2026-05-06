Ατομικά ρεκόρ οι αθλητές των Πιράνχας

Στις 18-19 Απριλίου, στους 1ους Διεθνείς Κολυμβητικούς Αγώνες Ανοικτής Κατηγορίας Minoan Open, που διοργάνωσε ο KOH στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, τα Πιράνχας, που συμμετείχαν με 2 αθλήτριες & 2 αθλητές αγωνιστικής κατηγορίας, τις Μαριάνθη Ακουμιανάκη (2009) και Ζωή Βασιλάκη (2010) και τους Παναγιώτη Μαυρομμάτη (2008) και Κωνσταντίνο Μαυρομμάτη (2012), είχαν πολύ καλή εικόνα, η οποία συνοδεύτηκε και από αρκετά ατομικά ρεκόρ. Καλύτερες επιδόσεις με θέση στην 1η δεκάδα είχαν η Ζωή Βασιλάκη στα 50μ. ύπτιο (9η θέση με 36.14) και στα 100μ. ύπτιο (10η θέση με 01.18.28), καθώς και ο Παναγιώτης Μαυρομμάτης στα 400μ. ελεύθερο (10η θέση με 04.42.62). Τους αθλητές συνόδευε η προπονήτριά τους Στέλλα Κουκουβίτη.