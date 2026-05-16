Αθλητισµός και εθελοντισµός – Εκδήλωση στα Χανιά

Μια εκδήλωση αφιερωµένη στον αθλητισµό, τον εθελοντισµό και τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν µάχη µε τον καρκίνο διοργανώνει ο Σύλλογος «Ορίζοντας» την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Χανίων.

Στο πλαίσιο της βραδιάς θα παρουσιαστεί το αθλητικό προφίλ του συλλόγου και η πορεία της αθλητικής οµάδας του «Ορίζοντα», µε αναφορές σε αθλητικές δράσεις, εµπειρίες εθελοντών και συµβολικές βραβεύσεις ανθρώπων που στηρίζουν το έργο του συλλόγου µέσα από τη συµµετοχή τους σε αγώνες και αθλητικές διοργανώσεις.

Η παρουσίαση θα γίνει από τη Γωγώ Καλληδονάκη, ενώ µετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει µουσική βραδιά µε τον DJ Βασίλη Μαυρουδή. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.