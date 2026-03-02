menu
Αθλητικός Ομιλος «Κύδων»: 77 χρόνια προσφοράς και διακρίσεων (φωτ.)

Ηλίας Κάκανος
0

Συγκίνηση και υπερηφάνεια χθες στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, όπου το ιστορικό αθλητικό σωματείο της πόλης μας, ο Κύδωνας, βράβευση αθλητές κι αθλήτριες, προπονητές, παράγοντες και συνεργάτες.

Αναδείχθηκε οι επιτυχίες δεκαετιών που δεν αποτυπώνονται μόνο σε μετάλλια και διακρίσεις, αλλά και σε ήθος, συνέπεια, πειθαρχία και συλλογικό πνεύμα, αξίες που αποτελούν τη σταθερή πυξίδα του Κύδωνα εδώ και δεκαετίες.

Οι νεότεροι αθλητές έλαμψαν με το χαμόγελό τους, κρατώντας στα χέρια τους το πρώτο τους βραβείο, ενώ οι πιο έμπειροι απέδειξαν ότι η συνέπεια και η αφοσίωση χτίζουν διαχρονικά πρότυπα. Οι προπονητές τιμήθηκαν όχι μόνο για τα αποτελέσματα, αλλά για τη διαμόρφωση χαρακτήρων.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στους ανθρώπους που στηρίζουν διακριτικά αλλά ουσιαστικά την πορεία του Συλλόγου. Στους γονείς, στους εθελοντές, στους χορηγούς και σε όλους όσοι αποτελούν τον αθόρυβο αλλά σταθερό πυρήνα της επιτυχίας. Η αναγνώριση της προσφοράς τους υπενθύμισε πως κάθε διάκριση είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας

Μιλώντας στα “Χανιώτικα νέα” ο πρόεδρος του “ΚΥΔΩΝ” Σάκης Κουβάτσος υπογράμμισε: «Σήμερα θα τιμήσουμε με τους αθλητές και τις αθλήτριες διαφορετικών ηλικιών για τις άριστες επιδόσεις τους το περασμένο έτος 2025 ενώ παράλληλα θα τιμήσουμε και την ιστορική πορεία του Ομίλου που για 77 χρόνια συγκεντρώνει τη νεολαία των Χανίων έτσι ώστε να πάρουν μια κατεύθυνση τα παιδιά που θα κάνει γερό το μυαλό αλλά και το σώμα τους. Αυτή η προσπάθεια του Ομίλου στις τόσες δεκαετίες που είναι και συνυφασμένος με τον θεσμό των Βενιζελείων αθλημάτων που από την ημέρα της ίδρυσής του υπηρετεί με εννέα αθλητικά τμήματα έχοντας σήμερα 1.500 παιδιά στις τάξεις του. Η ευθύνη που έχουμε είναι πολύ μεγάλη αλλά η προσφορά είναι συλλογική με ενότητα και το βλέμμα στο  μέλλον για ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Σήμερα θα βραβευθούν 140 αθλητές με τους προπονητές τους και άλλους φορείς που στηρίζουν πιστά το όραμα του ιστορικού μας Ομίλου».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη επεσήμανε ότι «ο “ΚΥΔΩΝ” αποτελεί μεγάλη τιμή για τα Χανιά μας για την πόλη μας και τους αθλητές που διακρίνονται καθημερινά σε όλα τα αγωνίσματα. Συγχαρητήρια σε όλους τους,  στους προπονητές, αλλά και στους γονείς των παιδιών που στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια τους για να διακρίνονται αθλητικά και να προάγουν το πνεύμα του   “ευ αγωνίζεσθαι”».

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης σημείωσε: «Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον ιστορικό σύλλογο “ΚΥΔΩΝ” για τα τόσα πολλά χρόνια προσφοράς στον τοπικό αθλητισμό και κατ επέκταση στην τοπική κοινωνία. Οι πολλές διακρίσεις του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια φανερώνουν την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους αθλητές, τους γονείς αλλά και στον πρόεδρο και τους παράγοντες του συλλόγου που καθημερινά αγωνίζονται και αυτοί για να μην λείψει τίποτα από τους αθλητές»

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσαπάκος τόνισε: «Πρόκειται για μία εξαιρετική εκδήλωση τιμής στην προσφορά του αθλητισμού από αθλητές και αθλήτριες του Ομίλου που έχει προσφέρει τόσα πολλά στο νομό μας και θεωρώ πως θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον. Είχα την τύχη και την τιμή να ήμουν για πολλά χρόνια αθλητής στον “ΚΥΔΩΝ”  στην άρση βαρών οπότε είμαι ιδιαίτερα  συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ως Περιφέρεια θα συνεχίσουμε να τους ενισχύουμε  και να είμαστε δίπλα τους με όλες μας τις δυνάμεις».

Ο δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός τόνισε: «ο ιστορικός Κύδωνας συνεχίζει ακάθεκτος την πολύχρονη πορεία του με επιτυχίες των οποίων η κάθε βράβευση αθλητή, αθλήτριας και προπονητή έχουν μια δική τους ιστορία, μια ανεκτίμητη προσφορά στο πνεύμα του αθλητισμού».

Την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία Πετραντωνάκη, καλωσορίζοντας τις τοπικές Αρχές και τον κόσμο.

 

