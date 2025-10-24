Αθλητικές υποδοµές µε πολλά προβλήµατα στα Χανιά

■ Τα περισσότερα στα κλειστά γυµναστήρια

Προβλήµατα παρουσιάζουν οι περισσότερες κλειστές αθλητικές υποδοµές των Χανίων. Πέρα από το… µνηµείο κακοδιαχείρισης, το Κολυµβητήριο Ακρωτηρίου, σειρά εγκαταστάσεων από το ΕΑΚ στο κέντρο της πόλης µέχρι τις περιαστικές περιοχές, χρήζουν άµεσων παρεµβάσεων. “Όαση” στην έρηµο της αδιαφορίας, το ανακαινισµένο Αθλητικό Κέντρο της Παλιάς Ηλεκτρικής.

Γυµναστήριο Καµπανίου: Χρειάζεται φωτισµό

Στο Καµπάνι Ακρωτηρίου το κλειστό Γυµναστήριο βρίσκεται δίπλα από το πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής, υλοποιεί προγράµµατα µαζικής γυµναστικής του ∆ήµου Χανίων ενώ προπονούνται οµάδες πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης.

Σε γενικές γραµµές είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς όµως να λείπουν τα προβλήµατα.

Οπως µας λένε άνθρωποι που προπονούνται στο Καµπάνι, ο φωτισµός είναι ελλιπής καθώς δεν έχει γίνει αλλαγή σε λάµπες που έχουν καεί.

Επίσης, δεν έχει αποκατασταθεί πρόβληµα διαρροής νερού από σπασµένη σωλήνα στο πεζοδρόµιο, έξω από την είσοδο.

Κλειστό Ακρωτηρίου: Περιµένει αποκατάσταση…

Αφηµένο στη µοίρα του, παρά τη δέσµευση κονδυλίων για αποκατάστασή του, παραµένει το Κλειστό Κολυµβητήριο στα Κουνουπιδιανά, απέναντι από το Πολυτεχνείο.

Το Κλειστό Κολυµβητήριο κατασκευάστηκε στις αρχές του 2000 από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µε προϋπολογισµό περίπου 5 εκατ. ευρώ, αλλά δεν λειτούργησε ποτέ. Αντίθετα λεηλατήθηκε και εγκαταλείφθηκε.

Στις 19 Ιουνίου 2025 το υπουργείο Παιδείας και Αθλητισµού και το Πολυτεχνείο Κρήτης είχαν ανακοινώσει τη δέσµευση πόρων για την αποκατάσταση του Κλειστού Κολυµβητηρίου µε προϋπολογισµό 7,5 εκατοµµυρίων ευρώ.

Ωστόσο, µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει καµία πρόοδο.

Σήµερα, το Κλειστό παραµένει σε απόλυτη εγκατάλειψη.

Και αυτό µολονότι υπάρχει ώριµη µελέτη από το 2022.

Στις 10 Οκτωβρίου 2025 ο δήµαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σηµανδηράκης, είχε στείλει επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ζητώντας την άµεση αποκατάσταση του Κλειστού Κολυµβητηρίου στο Ακρωτήρι και τη δηµιουργία στίβου ρίψεων.

Κλειστό Σούδας: Ζήτηµα µε την αποθήκη

Στη Σούδα το κλειστό Γυµναστήριο βρίσκεται δίπλα από το περιφερειακό ιατρείο και το Γήπεδο ποδοσφαίρου. Προπονούνται οµάδες καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης.

Το Κλειστό Σούδας είναι σε καλή κατάσταση ενώ πρόσφατα απέκτησε νέο φωτισµό.

Ωστόσο, άνθρωποι από σωµατεία που προπονούνται στη Σούδα, σηµειώνουν ότι το θέµα που επιθυµούν να λυθεί είναι να µπει κλειδαριά στο αποθηκάκι µε τις µπάλες το οποίο είναι µονίµως ανοιχτό και έχουν σηµειωθεί παραβιάσεις ενώ έχουν χαθεί µπάλες.

ΕΑΚ Χανίων: Σωµατεία περιµένουν τον χώρο τους

1 από 2

Ως αποθήκη χρησιµοποιείται στο Κλειστό Γυµναστήριο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) Χανίων η αίθουσα ενδυνάµωσης, αναµένεται να στεγαστούν τα σωµατεία στίβου και όχι µόνον.

Ο λόγος που δεν έχουν ακόµη στεγαστεί τα σωµατεία είναι προβλήµατα στατικότητας της αίθουσας που χρειάζεται αποκατάσταση. Μετά από διαγωνισµό βρέθηκε ανάδοχος για το συγκεκριµένο έργο, ωστόσο, προέκυψε επιπλέον καθυστέρηση καθώς η αίθουσα διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άδεια και γίνονται προσπάθειες για τακτοποίηση – νοµιµοποίηση, προκειµένου να αποκατασταθεί και παραχωρηθεί στα σωµατεία.

Κλειστό Κλαδισού: Μπάζει νερό

1 από 2

∆ιαχρονικό πρόβληµα στο Κλειστό Γήπεδο Κλαδισού είναι το νερό που µπάζει όταν βρέχει!

Έχει συµβεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, τον Νοέµβριο του 2024 για τον συγκεκριµένο λόγο διακόπηκε παιδικός αγώνας µπάσκετ ενώ συνέβη, σύµφωνα µε πληροφορίες και στη διάρκεια προπόνησης χαντµπολ προ ηµερών και συγκεκριµένα στις 6 Οκτωβρίου 2025.

Να σηµειώσουµε ότι στις 18 Νοεµβρίου 2004 στο δηµοτικό συµβούλιο Χανίων Παναγιώτης Σηµανδηράκης είχε πει ότι ο δήµος έστειλε συνεργείο το οποίο διαπίστωσε ότι τα νερά «εισέβαλαν» στο γυµναστήριο επειδή είχε τρυπήσει η οροφή από 3 αδέσποτες σφαίρες. Τότε, συνεργείο είχε αναλοινωθεί πως θα επισκευάσει τη ζηµιά. Ωστόσο, το πρόβληµα επανεµφανίστηκε κατά την προπόνηση στις 6 Οκτωβρίου.

Ανακαινισµένη η Παλιά Ηλεκτρική

Ανακαινίστηκε µετά από σειρά εργασιών και είναι σε καλή κατάσταση το Αθλητικό Κέντρο της Παλιάς Ηλεκτρικής στο οποίο πραγµατοποιούνται µαζικά προγράµµατα γυµναστικής του ∆ήµου Χανίων και προπονήσεις των αθληµάτων, πετοσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, αντιπτέρισης (badminton), ξιφασκίας. Το µόνο που ίσως χρειάζεται, είναι βελτίωση του φωτισµού.