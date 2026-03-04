Αθλητικά σωματεία βράβευσαν τον Δήμο Πλατανιά

1 από 9

Τιμητικές διακρίσεις από αθλητικά σωματεία και φορείς της Κρήτης έλαβε τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμος Πλατανιά, σε αναγνώριση της διαχρονικής στήριξης και της συμβολής του στην ανάπτυξη του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Πλατανιά βραβεύτηκε από:

τον Αθλητικό Όμιλο Κύδων,

τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Χανίων,

τον Ποδηλατικό Όμιλο Χανίων «Τάλως»

καθώς και από την Τοπική Επιτροπή Κρήτης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, για τη σταθερή υποστήριξη που παρέχει στις αθλητικές δράσεις και διοργανώσεις των αθλητικών συλλόγων.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά, οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της συνεχούς συνεργασίας του Δήμου με τα αθλητικά σωματεία της περιοχής, καθώς και της συμβολής του στην επιτυχή διοργάνωση σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων που προάγουν την ευγενή άμιλλα, την άθληση, την υγεία και τη συμμετοχή των πολιτών.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης ανέφερε:

“…η αναγνώριση αυτή μας τιμά ιδιαίτερα. Ο Δήμος στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό τόσο μέσα από την αναβάθμιση και ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών όσο και μέσα από τη συνεργασία και την ενίσχυση των αθλητικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής, υγείας και ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Ως Δήμος θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στα αθλητικά σωματεία και στους αθλητές μας, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που προάγει τις αξίες του…”

Τις τιμητικές διακρίσεις παρέλαβαν, ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Γιάννης Μαλανδράκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κος Στυλιανός Δημητρογιαννάκης.