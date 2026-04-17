Παρασκευή, 17 Απριλίου, 2026
Αθλητικά: Σαρωτική νίκη Τζώρτζογλου στην ΕΠΣ Ηρακλείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Νίκος Τζώρτζογλου ήταν ξανά ο θριαμβευτής στις εκλογές της ΕΠΣ Ηρακλείου, καθώς συγκέντρωσε το απόλυτο των ψήφων (52/52), επιβεβαιώνοντας την καθολική στήριξη των σωματείων.
Ο κ. Τζώρτζογλου επανεξελέγη για 7η συνεχόμενη θητεία στην προεδρία της ΕΠΣΗ, συνεχίζοντας τη μακρά πορεία στη διοίκηση του ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου.
Ο ίδιος σε ανάρτησή του εκφράζει τα συναισθήματά του, ευχαριστώντας τα σωματεία για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους.
«Θερμά ευχαριστώ για το 52 στα 52 των ψήφων στις εκλογές της ΕΠΣ Ηρακλείου!!! Με βαθιά συγκίνηση και ειλικρινή ευγνωμοσύνη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των ποδοσφαιρικών σωματείων του Ηρακλείου. Η χθεσινή εκλογική διαδικασία αποτελεί για μένα μια ύψιστη τιμή και ευθύνη, καθώς και τα 52 σωματεία που είχαν δικαίωμα ψήφου με στήριξαν ομόφωνα, δίνοντάς μου το απόλυτο αποτέλεσμα. Η πανηγυρική αυτή επανεκλογή για 7η συνεχόμενη θητεία στην προεδρία της ΕΠΣ Ηρακλείου με γεμίζει δύναμη, αλλά και ακόμη μεγαλύτερη υποχρέωση να συνεχίσω με την ίδια αφοσίωση και αγάπη για το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Με την ολοκλήρωση και αυτής της τετραετίας, θα συμπληρώσω 28 χρόνια σε αυτή τη θέση – μια διαδρομή που ανήκει σε όλους μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη. Συνεχίζουμε μαζί, ενωμένοι, για το καλό του ποδοσφαίρου του τόπου μας», αναφέρει ο κ. Τζώρτζογλου.
Αναλυτικά το νέο Δ.Σ. της ΕΠΣ Ηρακλείου όπως συγκροτήθηκε σε σώμα:
Πρόεδρος: Τζώρτζογλου Νικόλαος
Aναπληρωτής πρόεδρος: Κουτεντάκης Γεώργιος Πλούταρχος
Α’ αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Στυλιανός
B’ αντιπρόεδρος: Φανουράκης Γεώργιος
Γενικός γραμματέας: Μωραΐτης Μιχαήλ
Aναπληρωτής γενικός γραμματέας: Πετούσης Ευάγγελος
Ταμίας: Βοζικάκης Γεώργιος
Aναπληρωτής ταμίας: Γκαβόπουλος Γεώργιος
Μέλη: Παπαγγελής Ευάγγελος, Κουβίδης Βασίλειος, Ψιμόπουλος Χρυσοβαλάντης
Αναπληρωματικοί:
Φρυσούλης Παναγιώτης, Βερδιάκης Φίλιππας, Ορφανουδάκης Νικόλαος
Εξελεγκτική επιτροπή:

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

