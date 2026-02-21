Αθήνα: Βιασμός 25χρονης ΑΜΕΑ μέσα στο σπίτι της στην Κυψέλη

Στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, στην οδό Καλλιφρονά στην Κυψέλη, άνδρας εισέβαλε σε ισόγειο διαμέρισμα όπου διέμεναν μαζί με την μητέρα τους, δύο ενήλικα δίδυμα κορίτσια με αναπηρία, περίπου 25 ετών και όσο η μητέρα τους απουσίαζε από το σπίτι, βίασε μία από τις δύο, ενώ φέρεται να επιτέθηκε και στη δεύτερη.

Οπως μετέδωσε το ertnews, όταν η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με δράστη, τον κυνήγησε με μαχαίρι αλλά εκείνος κατάφερε να διαφύγει

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, ενώ όπως διαπιστώθηκε γνωρίζει προσωπικά τη μητέρα.

Η μία από τις δύο δίδυμες κοπέλες που έχει υποστεί το βιασμό έχει τραυματιστεί, για αυτό και κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, έχει ταυτοποιηθεί και καταζητείται.