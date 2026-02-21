menu
12.2 C
Chania
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Αθήνα: Βιασμός 25χρονης ΑΜΕΑ μέσα στο σπίτι της στην Κυψέλη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, στην οδό Καλλιφρονά στην Κυψέλη, άνδρας εισέβαλε σε ισόγειο διαμέρισμα όπου διέμεναν μαζί με την μητέρα τους, δύο ενήλικα δίδυμα κορίτσια με αναπηρία, περίπου 25 ετών και όσο η μητέρα τους απουσίαζε από το σπίτι, βίασε μία από τις δύο, ενώ φέρεται να επιτέθηκε και στη δεύτερη.

Οπως μετέδωσε το ertnews, όταν η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με δράστη, τον κυνήγησε με μαχαίρι αλλά εκείνος κατάφερε να διαφύγει

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, ενώ όπως διαπιστώθηκε γνωρίζει προσωπικά τη μητέρα.

Η μία από τις δύο δίδυμες κοπέλες που έχει υποστεί το βιασμό έχει τραυματιστεί, για αυτό και κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, έχει ταυτοποιηθεί και καταζητείται.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum