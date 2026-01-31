Aθήνα: Σύλληψη οδηγού – Εισήλθε με το όχημά του σε σιδηροδρομικές γραμμές

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη οδηγός ο οποίος σήμερα το πρωί (31-1-2026) εισήλθε με το αυτοκίνητό του σε γραμμές τρένου κινούμενος επί αυτών για 300 μέτρα με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, ο 29χρονος αλλοδαπός οδηγός συνελήφθη στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Μετά από αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ παράλληλα δεν κατείχε τα απαραίτητα έγγραφα για νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα