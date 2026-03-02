Αθήνα: Προσαγωγή υπόπτου για κατασκοπεία στη Σούδα

Για ενδεχόμενη κατασκοπευτική δράση εξετάζεται Γεωργιανός, σύμφωνα με πληροφορίες αζέρικης καταγωγής, τον οποίο παρακολουθούσε η ΕΥΠ στη Σούδα και προσήχθη από τις υπηρεσίες Ασφαλείας στην Αθήνα.

Η προσαγωγή έγινε υπό άκρα μυστικότητα.

Οπως μετέδωσε ο Σκάι, «η προσαγωγή του Γεωργιανού έγινε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και μήνες από αξιωματούχους της ΕΥΠ».

Σημειώνεται ότι η ΕΛ.ΑΣ. και η ΕΥΠ βρίσκονται σε εγρήγορση και επιφυλακή στις περιοχές όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις έρευνες έχουν προκύψει ευρήματα που ενισχύουν τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας ότι το συγκεκριμένο άτομο είχε αναπτύξει κατασκοπευτική δράση.

Ωστόσο, έως το βράδυ της Δευτέρας, δεν υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το είδος και τη φύση των ευρημάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αθηναικών ΜΜΕ, η ΕΥΠ εξετάζει τυχόν ομοιότητες με την υπόθεση του 26χρονου Αζέρου, ο οποίος συνελήφθη το περσινό καλοκαίρι για κατασκοπεία στη Σούδα.