Αθήνα: Προφυλακίστηκε ο 58χρονος για τους πυροβολισμούς σε μπαρ

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 58χρονος άνδρας που το πρωί της Κυριακής (10/5) άνοιξε πυρ μέσα σε κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μία 43χρονη εργαζόμενη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα.

Οπως μετέδωσε το ertnews, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου. Παράλληλα, διώκεται για οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, άσκοπους πυροβολισμούς, καθώς και για οπλοκατοχή, καθώς πάνω του εντοπίστηκαν μαχαίρι και σπρέι πιπεριού.

Μόλις μία ώρα παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή και του εισαγγελέα ο 58χρονος, ο οποίος την Κυριακή άνοιξε πυρ σε βάρος θαμώνων του νυχτερινού κέντρου όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, σύχναζε και ο ίδιος. Ωστόσο, τα όσα υποστήριξε ενώπιον των δικαστικών αρχών δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι με κοινή απόφασή τους έκριναν ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί της Κυριακής, όταν ο 58χρονος έφτασε στο μπαρ, το οποίο φέρεται να επισκεπτόταν συχνά. Επειδή, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, το προσωπικό του καταστήματος δεν του επέτρεψε την είσοδο.

Τότε, ο άνδρας φέρεται να κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του, από όπου πήρε ένα όπλο τύπου «ούζι» και επέστρεψε πυροβολώντας προς το κατάστημα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η 43χρονη εργαζόμενη, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

