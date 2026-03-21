Αθηνά Κανιτσάκη: «Ο συγγραφέας είναι ένας άνθρωπος που… αποκαλύπτεται»

«Ο συγγραφέας είναι ένας άνθρωπος που… αποκαλύπτεται! Που “ανοίγεται” µε αγάπη πάντα προς τον συνάνθρωπο», τονίζει µιλώντας στις «∆ιαδροµές» µε αφορµή το βιβλίο της που πρόσφατα κυκλοφόρησε µε τίτλο τα «Τα νοσταλγικά…», η συγγραφέας Αθηνά Κανιτσάκη

«Το γράψιµο, η σηµαντική αυτή επικοινωνία µε τον αναγνώστη, είναι για µένα τρόπος ζωής κι αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητάς µου! Μια ανάγκη αποφόρτισης, µα και µοιράσµατος», επισηµαίνει χαρακτηριστικά η κα Κανιτσάκη, µε το πνευµατικό της έργο να αριθµεί 17 βιβλία που γράφτηκαν σε διάστηµα 30 χρόνων.

– Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σας µε την συγγραφή και τι είναι για σας;

Η αγάπη µου για το γράψιµο ξεκίνησε από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου. Μου άρεσε να γράφω εκθέσεις, γράµµατα, λευκώµατα, µικρές ιστορίες, αλλά ποτέ δεν επιδίωξα ν’ ασχοληθώ σοβαρά µε τη συγγραφή. Κάποια µέρα ωστόσο, εκεί γύρω στα τριάντα µου, µ’ έπιασε µια µεγάλη επιθυµία να βάλω εµπρός κάτι που ήθελα χρόνια να κάνω: Ένα… «τάµα» που έπρεπε να εκπληρώσω! Έβγαλα λοιπόν, απ’ το συρτάρι µερικές κόλλες αναφοράς κι ένα µαρκαδοράκι, κάθισα στο παράθυρο, έγραψα βιαστικά τον τίτλο: «ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ…» και ξεκίνησα…

Είκοσι χειρόγραφες σελίδες ήταν αυτές, που γράφτηκαν µε συγκίνηση µεγάλη κι ήταν αφιερωµένες στο µονάκριβο πεσόντα, πιλότο αδελφό. Έκτοτε κάθε τόσο γέµιζα µερικές ακόµα σελίδες µε κοινές µνήµες που µου τον έφερναν πιο κοντά, και τις έβαζα στον ίδιο φάκελο. Το βιβλίο προχωρούσε σταθερά αλλά αργά, γραφόταν χρόνια, ταυτόχρονα επεξεργαζόµουν κι άλλα θέµατα που βρήκαν τη θέση τους σε κάποια απ’ τα επόµενα βιβλία µου. Τότε βέβαια δεν ήξερα τι θ’ ακολουθούσε! Ωστόσο µε τον καιρό η επιθυµία µου να ολοκληρώσω, έστω αυτό που αφορούσε τον Σήφη και να το εκδώσω, άρχισε να γίνεται επιτακτική. Πήρα υπολογιστή, κατέγραψα όλο το υλικό, το έβαλα σε µια σειρά κι έτσι το 2003 κατάφερα να προσφέρω στον αναγνώστη τα δυο πρώτα βιβλία µου…

«ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ…» µάλιστα τα είχα εικονογραφήσει η ίδια µε έγχρωµα χαρακτικά, όπως και το εξώφυλλο της «ΠΑΓΑΝΑΣ» που ήταν παλαιότερο έργο µου. Εκείνη την εποχή ζωγράφιζα ακόµα -µια ευγενή απασχόληση που ξεκινά απ’ τα νεανικά µου χρόνια- και ούτε καν µπορούσα να διανοηθώ πως κάποτε θα έφθανα να γράψω οτιδήποτε άλλο! Εξάλλου δεν το επιδίωκα… Η ζωή τα έφερε έτσι, και βρέθηκα να έχω στο ενεργητικό µου αρκετά βιβλία και µπόλικα δηµοσιευµένα κείµενα…

Τώρα πλέον το γράψιµο, η σηµαντική αυτή επικοινωνία µε τον αναγνώστη, είναι για µένα τρόπος ζωής κι αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητάς µου! Μια ανάγκη αποφόρτισης, µα και µοιράσµατος, που µε καθίζει στο γραφειάκι µου αρκετές ώρες κάθε µέρα, γεµίζει δηµιουργικά τις άδειες ώρες και καθώς τα χρόνια κυλούν δικαιώνει όλο και πιο πολύ την επιλογή µου ν’ ασχοληθώ µε κάτι τόσο χρήσιµο που δίνει χαρά σ’ εµένα, αλλά και στον αναγνώστη που θα σταθεί στα γραπτά µου…

Κι εδώ να ευχαριστήσω θερµά τα «Χανιώτικα νέα» που µου δίνουν βήµα, φιλοξενώντας κείµενά µου από το 2004, αλλά και προβάλλοντας το έργο µου. Ένα µεγάλο ευχαριστώ και στους βετεράνους λογοτέχνες µας της «Ένωσης Πνευµατικών ∆ηµιουργών Χανίων» που απ’ το πρώτο κιόλας βιβλίο µε δέχτηκαν στην οµάδα τους, αγκάλιασαν το έργο µου και µου έδωσαν φτερά να πετάξω…

∆εν δηλώνω βέβαια συγγραφέας! Τα βιβλία µου όλα διανέµονται δωρεάν και νοιώθω πραγµατικά ευτυχής που µου δόθηκε η δυνατότητα να προσφέρω στην κοινωνία µε τον δικό µου αυτόν, ξεχωριστό τρόπο.

-Ποιες εκδόσεις έχετε µέχρι σήµερα;

Τα πνευµατικό µου έργο αριθµεί 17 βιβλία που γράφτηκαν σε διάστηµα 30 χρόνων. Πράγµα που κάποιες φορές αδυνατώ να πιστέψω! Και όµως έγιναν! Με σκληρή δουλειά, θυσίες και πίστη στον σκοπό…

«ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ…», τα αφιερωµένα στον µονάκριβο αδελφό είναι το πρώτο µου πόνηµα. Ακολούθησαν τα τέσσερα αστυνοµικά «Η ΠΑΓΑΝΑ», η «ΜΥΚΩΝ», «Η ΩΡΑΙΑ ΚΥΡΙΑ» και «ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟ» µε τον ίδιο αστυνοµικό πάντα, ο οποίος φτάνοντας σε µικρές επαρχιακές πόλεις -εκεί γύρω στα 1950 τόσο- έρχεται αντιµέτωπος µε ποικίλες υποθέσεις που πρέπει να επιλύσει µε τα πενιχρά µέσα της εποχής. Πολλά χρωστώ στις συµβουλές και στις διηγήσεις του αστυνοµικού πατέρα µου και βεβαίως στα εξαιρετικά, εκπαιδευτικά βιβλία του, της εποχής εκείνης, που µε βοήθησαν τα µέγιστα.

Ακολουθούν τα δυο µυθιστορήµατά µου εποχής «ΤΟ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΚΟΡΑΛΛΙ» του 2008 και το «ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ» του 2010, τοποθετηµένα στα 1911-12 στα Χανιά της «Κρητικής Πολιτείας». Έργα που γράφτηκαν µετά από πολύχρονη έρευνα στο πρωτογενές υλικό του «Ιστορικού Αρχείου Κρήτης». Το µυθιστόρηµα «ΤΡΙΚΥΜΙΑ…», µια ενδιαφέρουσα ιστορία η οποία λαµβάνει χώρα στην Σάµο του 1913-14, ολοκληρώθηκε το 2014, µετά από µελέτη χρόνων στην ιστορία, στη λαογραφία και στα ήθη κι έθιµα του νησιού.

Τα υπόλοιπα πνευµατικά παιδιά µου οι «ΨΗΦΙ∆ΕΣ…», «ΟΙ 68 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ…», το «ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ…», «ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ…», «ΟΙ ΕΥΘΥΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ…», το «ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ…», και «ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ…», είναι ποικίλης ύλης, περιέχουν δηµοσιεύµατα, ποίηση, διηγήµατα, ευθυµογραφήµατα, θίγουν επίκαιρα θέµατα, µιλούν για πολλά και διάφορα. Στο «ΠΡΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙ∆Ι…» το προτελευταίο βιβλίο, καταθέτω µνήµες κι εντυπώσεις από το ταξίδι µου στην Αγγλία, όπου φοίτησα για έναν χρόνο σε Σχολή Γλώσσας.

Τα βιβλία µου όλα είναι µικρές αυτοεκδόσεις που παρουσιάζονται σε φιλολογικές βραδιές µε περιορισµένο αριθµό ατόµων. Συνήθως βρισκόµαστε σε Καφέ, διαβάζουµε κοµµάτια από το βιβλίο και συζητάµε τα θέµατά του. Τα περισσότερα -ειδικά τα πρώτα- έχουν εξαντληθεί, µπορεί όµως κανείς να τα βρει στη ∆ηµοτική µας Βιβλιοθήκη στο ράφι «Κρήτες Συγγραφείς» ή να τα δανειστεί από φίλους και γνωστούς που τα έχουν.

-Ποιες είναι οι πηγές έµπνευσής σας;

Εµπνέοµαι απ’ το καθετί: Από µια εικόνα, µια λέξη, ένα συναίσθηµα… Ξεκινώ µε κάτι που µου συνέβη! Που παρατήρησα… Κάτι που µε πόνεσε, µε ξάφνιασε ή απλώς τράβηξε το ενδιαφέρον µου…

Όµως δεν µένω εκεί! Θα µε απασχολήσουν ο σύγχρονος άνθρωπος κι οι αγωνίες του, οι ανασφάλεια των νέων, οι αδυναµία των µεγάλων ανθρώπων, τα οικολογικά θέµατα, τα ζώα… Η αδικία, µα και η καλοσύνη θα βρουν επίσης µια θέση στα γραπτά µου. Καταφεύγω συχνά στο ευθυµογράφηµα για να µιλήσω για τα κακώς κείµενα, να σατιρίσω καταστάσεις, να κάνω τη δική µου, µικρή διαµαρτυρία… Αγαπώ εξίσου και το διήγηµα. Αυτές τις σύντοµες ιστορίες που λεν πολλά µέσα σε τρεις-τέσσερις σελίδες µόνο…

Σε οτιδήποτε γράψω, ψάχνω πρώτα µέσα µου την ουσία του θέµατος. Αναζητώ τη γνώση που µου προσφέρει, το µήνυµα που µου δίνει, το δίδαγµα που µου αφήνει και προσπαθώ, µέσα απ’ το κείµενό µου, να το µεταδώσω στον αναγνώστη.

Η πλούσια γλώσσα µας, προσφέρει πολλές δυνατότητες να εκφράσουµε συναισθήµατα, ιδέες, προτάσεις κι εικόνες που αποκοµίσαµε, και να πούµε αυτό ακριβώς που θέλουµε! Εξάλλου η όλη διαδικασία της συγγραφής του κοµµατιού κι η αναζήτηση κάθε πλευράς του θέµατος που επεξεργαζόµαστε, ξεκαθαρίζει µέσα µας το οτιδήποτε µας απασχολεί!

Πλαταίνει ορίζοντες, ανοίγει πόρτες του νου, µας κάνει καλύτερους ανθρώπους!

Ας µην ξεχνάµε ότι ο συγγραφέας είναι ένας άνθρωπος που… αποκαλύπτεται! Που «ανοίγεται» µε αγάπη πάντα προς τον συνάνθρωπο…

-Μιλήστε µας για το τελευταίο σας βιβλίο.

Θεωρώ πως σε αυτό το βιβλίο ανοίχτηκα στον αναγνώστη περισσότερο από πότε! Μια κατάθεση ψυχής είναι τελικά «ΤΑ ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑ…»!

Τα κοµµάτια του βιβλίου είναι γραµµένα από το 1995 έως το 2025 κι είναι χωρισµένα σε κεφάλαια µε δικό του τίτλο το καθένα. Μικρές «ψηφίδες µνήµης» όλα τους, που ακολουθούν τις εποχές, αποτελούν µια ενότητα, µπορούν όµως να διαβαστούν και ξεχωριστά. Μέσα απ’ τις σύντοµες ιστορίες τους καταγράφεται µια ολόκληρη εποχή, που ξεκινά από το 1955 µε την πρώτη µου ανάµνηση. Το βιβλίο εξελίσσεται σε µια εξοµολόγηση «εκ βαθέων» που περιγράφει τις καλές και τις δύσκολες στιγµές της οικογένειας. Μιλά για τα παιδικά µου χρόνια, τα εφηβικά, τα πρώτα χρόνια του γάµου µου, και τη ζωή µας στον Στρατό µέχρι και την αποστρατεία του συζύγου. ∆εν θα µπορούσα να µην κάνω ιδιαίτερη αναφορά στους τρεις ένστολους της οικογένειάς µου που δεν είναι πια στην ζωή, τον πατέρα, τον αδελφό και τον σύζυγό µου! Τους τίµησα πιστεύω αρκετά σ’ ετούτο εδώ το ανάγνωσµα και νοιώθω όµορφα που µου δόθηκε η δυνατότητα να το κάνω.

Ωστόσο το κύριο µέληµά µου όταν ξεκίνησα «ΤΑ ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑ…», ήταν να µπορέσω να µεταφέρω τον αναγνώστη -ειδικά τον νέο άνθρωπο- στον κόσµο εκείνο τον νεανικό µου, τον εντελώς διαφορετικό απ’ τον σηµερινό. Ελπίζω πως η καταγραφή των καιρών εκείνων µέσα απ’ την οικογενειακή µας ιστορία, θα συγκινήσει τις νεότερες γενιές. Οι µεγαλύτεροι βέβαια θα συγκινηθούν ακόµα περισσότερο, καθώς θα ταξιδέψουν ξανά και ξανά στα δικά τους πάθη και παθήµατα, στις χαρές και τις στεναχώριες της δικής τους ζωής…

Πρόκειται για ένα ευκολοδιάβαστο, συγκινητικό θα έλεγα σε µερικά σηµεία βιβλίο, που νοµίζω θ’ αγαπηθεί απ’ τον αναγνώστη. Πέρα απ’ όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι θα µπορούσε ν’ αποτελέσει κι ένα άριστο ανάγνωσµα για παιδιά Γυµνασίου και Λυκείου.

Είµαι ευχαριστηµένη που το τελευταίο πνευµατικό µου παιδί έχει πάρει τον δρόµο του. Έχει ήδη δοθεί σε βιβλιοθήκες, σε σχολεία, σε φορείς, σε γείτονες, συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Τρείς φιλολογικές βραδιές έχουν ολοκληρωθεί µ’ επιτυχία, και συνεχίζουµε…

Προς το παρόν, δεν ετοιµάζω κάτι καινούργιο. Ωστόσο κανείς δεν ξέρει!

Το µέλλον αόρατο…

Υγεία να΄ χουµε, να στέκουµε σιµά ο ένας στον άλλο, να δηµιουργούµε και να µοιραζόµαστε!