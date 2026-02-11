Αθήνα: Εφτασε στο αεροδρόμιο με… 8 κιλά κάνναβη στην αποσκευή του

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν χθες το μεσημέρι, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», έναν άνδρα 31 ετών, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθκε στην αποσκευή του, βρέθηκαν 8 κιλά και 200 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση. Επίσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.