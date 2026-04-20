Αθήνα: Διασωληνωμένη η 13χρονη που έπεσε από τον πρώτο όροφο σχολείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Φωτ.: Intime

Διασωληνωμένη, σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, το πρωί της Δευτέρας (20/04).

Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Αττικό» νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε η κατάστασή της από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους, ενώ μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Οπως μετέδωσε το ertnews, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετέβη νωρίτερα σήμερα, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ενώ ήδη έχει τεθεί υπό διερεύνηση το πώς συνέβη το περιστατικό στο σχολείο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, η κα Ζαχαράκη ανέφερε: «Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση».

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, στο εν λόγω σχολείο υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα, στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

