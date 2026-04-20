Αθήνα: Διασωληνωμένη η 13χρονη που έπεσε από τον πρώτο όροφο σχολείου

Διασωληνωμένη, σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, το πρωί της Δευτέρας (20/04).

Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Αττικό» νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε η κατάστασή της από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους, ενώ μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Οπως μετέδωσε το ertnews, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετέβη νωρίτερα σήμερα, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ενώ ήδη έχει τεθεί υπό διερεύνηση το πώς συνέβη το περιστατικό στο σχολείο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, η κα Ζαχαράκη ανέφερε: «Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση».

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, στο εν λόγω σχολείο υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα, στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.