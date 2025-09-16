Αθέμιτες πρακτικές τραπεζών – εισπρακτικών καταγγέλλουν οι δικηγόροι – Χιλιάδες οφειλέτες στα Χανιά

Τις “απαράδεκτες πρακτικές των τραπεζών” σε θέματα οφειλών πελατών τους καταδίκασε ο πρόεδρος του Δικηγορικού συλλόγου Χανίων κ. Χρήστος Πραματευτάκης.

Όπως τόνισε, οι τράπεζες έχουν εκχωρήσει τα δάνεια τους σε εισπρακτικές εταιρείες ο εντοπισμός των οποίων είναι πολύ δύσκολος, ακόμα και για τους δικηγόρους!

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως τόσο για το ύψος των οφειλών , όσο και για τη διαδικασία δεν υπάρχει ενημέρωση με αποτέλεσμα περιουσίες να πλειστηριάζονται.

«Είναι ντροπή εκ μέρους των τραπεζών να ακολουθούν αυτές τις πρακτικές! Θα προσφύγουμε, ως ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, στην Ένωση Ελληνικών τραπεζών και στην κυβέρνηση αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Απευθυνόμαστε στην τράπεζα που μας λέει ότι εκχώρησε το δάνειο στην “Χ” εταιρεία, απευθυνόμαστε στην “Χ” εταιρεία και μας απαντάει μετά από μήνες ότι εκχωρήσει το δάνειο στην “Ν” εταιρεία. Είναι πάρα πολλοί οι οφειλέτες και στα Χανιά, δεκάδες χιλιάδες μπορώ να πω , που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση» εξήγησε ο κ. Πραματευτάκης.